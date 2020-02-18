Меньше штрафов, больше украинского контента. Квоты на радио доказали свою эффективность

Тема квот на национальный продукт в эфире украинских радиостанциях регулярно освещается различными изданиями (включая Mediasat) уже на протяжении нескольких лет. Однако, если вначале говорилось главным образом о сложностях, возникавших в процессе разработки соответствующих регуляторных норм, спорах, связанных с этим, различных тонкостях и нюансах принятого закона и особенностях его вступления в силу, то в последнее время, когда ситуация окончательно стабилизировалась, речь всё чаще идёт о положительных изменениях на рынке, опыте работы с национальным аудиоконтентом и успешных кейсах от тех или иных вещателей. Впрочем, разумеется, не обходится и без статистической информации – цифры, факты, результаты мониторингов, выявленные нарушения и уплаченные штрафы.

Однако, это и не удивительно – ведь контроль за соблюдением норм законодательства о квотах на национальный продукт является, пожалуй, самым принципиальным для членов Национального совета по вопросам телерадиовещания. Украинское законодательство, регулирующее сферу электронных медиа, достаточно либерально, и многие его нормы выписаны настолько размыто, что, как правило, компанию достаточно сложно поймать на нарушении какого-либо из его пунктов, а уж доказать – и того сложнее. И одним из немногих вопросов, прописанных достаточно чётко и легко поддающийся контролю является именно вопрос квот на национальный продукт, звучащий в радиоэфире. Поэтому по данному вопросу для членов регуляторного органа нет места для компромиссов – любые, пускай даже малейшие нарушения, скрупулёзно фиксируются, а затем находят своё отражение в штрафах и санкциях. Такой подход дисциплинировал вещателей настолько, что разборы нарушений в данной сфере практически исчезли с повестки дня Нацсовета, а если они и случаются, то, как правило, по причине чисто технических сбоев. Что, впрочем, не отменяет практику проведения регулярных пресс-конференций членов регуляторного органа, на которых они отчитываются о результатах очередного мониторинга украинского радиоэфира на предмет соблюдения квот.

Очередная такая пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель главы Нацсовета по телерадиовещанию Ульяна Фещук, член Нацсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский и генеральный продюсер Украинского радио Дмитрий Хоркин и которая была теме соблюдения квот на национальный продукт по итогам 2019 года, состоялась 12 февраля.

Открывая пресс-конференцию, Сергей Костинский отметил, что в 2019 году Нацсовет традиционно провёл мониторинг 15 общенациональных радиостанций, а также 198 региональных и местных радиокомпаний. Таким образом, регуляторный орган имеет чёткую картину и понимание ситуации как в общенациональном эфире, так и на местах. Предметом мониторинга стало соблюдение норм о квотах на национальный продукт – то есть, на количество песен украиноязычных групп и исполнителей, а также квот на ведение эфиров на украинском языке.

Мониторинг охватил 24 000 часов эфира всех видов радиокомпаний. Из них более чем 4 000 часов эфира составил мониторинг общенациональных радиостанций, остальное время охватывало мониторинг эфира региональных и местных вещателей.

В полном объёме нормы закона о квотах вступили в силу в ноябре 2018 года – поэтому 2019 год стал, по сути, первым полным годом действия этих норм. А они, как известно, следующие: доля песен, записанных на украинском языке, в эфире радиостанций должна составлять не менее 35%, доля ведения передач на украинском языке – не менее 60%. Для радиостанций, которые транслируют более 60% песен на языках стран ЕС, предусмотрено некоторое послабление: доля украиноязычных композиций в их эфире должна составлять не менее 25%.

Нацсовет отслеживает и фиксирует соблюдение данных норм по нескольким параметрам. Во-первых, на всём протяжении суток, а во-вторых – в промежутках времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. Доля украиноязычного аудиоконтента высчитывается от общего количества песен, прозвучавших в эфире на протяжении суток, и от количества песен, транслировавшихся в указанные временные промежутки. Мониторинг проводится на всей территории страны.

С результатами проведенного мониторинга эфира общенациональных радиокомпаний собравшихся ознакомила заместитель главы Нацсовета по телерадиовещанию Ульяна Фещук. По её словам, объём украиноязычных композиций в эфире общенациональных радиостанций составил в 2019 году в среднем 56%. Это на 3% больше, чем в 2018 году. Таким образом, квота сегодня превышается на 21%.

При этом среди общенациональных радиостанций музыкально-развлекательного формата наибольшее количество украиноязычных песен было отмечено в эфире радиостанций «Країна FM» (100%), UA: Радіо Промінь (95%), UA: Радіо Культура (92%), «Перец FM» (45%) и «Русское Радио – Украина» (44%).

В эфире ряда радиостанций на протяжении 2019 года был отмечен значительный рост доли украиноязычных песен. В частности, UA: Радіо Культура увеличило долю такого контента на 11%, «Перец FM» и «Люкс FM» – на 6% и «Ретро FM» – на 5%.

Если говорить об объёмах ведения эфиров на украинском языке, то средний показатель за 2019 год по общенациональным радиостанциям достиг отметки в 90%. То есть, на 30% выше, чем предусмотрено законом. В сравнении с 2018 годом этот показатель вырос на 4%.

Исключительно на украинском языке свои эфиры ведут три канала Общественного радио – UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь и UA: Радіо Культура, а также «Країна FM». За 2019 год увеличилась доля ведения эфиров на украинском языке на таких общенациональных радиостанциях: ХИТ FM – на 14%, Радио Пятница – на 13%, Люкс FM – на 12%, Мелодия FM – на 8% и KISS FM – на 6%.

В свою очередь, член Нацсовета Сергей Костинский озвучил статистические данные, иллюстрирующие ситуацию в эфире региональных и местных радиокомпаний, которые мониторить намного сложнее – ведь проведение таких мониторингов требует немалых усилий представителей регуляторного органа на местах. Однако, несмотря на то, что такой мониторинг предусматривает охват не только городов, но также посёлков и даже сёл, Сергей Костинский заверил, что регулятор полностью контролирует ситуацию.

В целом, по словам Сергей Костинского, сегодня примерно каждая вторая композиция, звучащая в эфире местных и региональных радиостанций, – это композиция на украинском языке: общий результат, зафиксированный по стране, составляет 52%. В сравнении с 2018 годом рост составил 5%. Собственно, примерно такими же – на уровне 4-5% – были показатели роста количества украиноязычных песен в украинском эфире и в предыдущие годы – что свидетельствует как об увеличении интереса слушателей к украинской музыке, так и об увеличении количества такой музыки на рынке.

В десяти областях Украины средняя доля украиноязычных песен в эфире местных и региональных радиостанций составляет от 50% и выше. И именно: Ривненская область – 83%, Сумская область – 79%, Тернопольская область – 75%, Ивано-Франковская область – 69%, Волынская область – 67%, Львовская область – 60%, Харьковская область – 55%, Черкасская область – 52%, Херсонская область – 51% и Донецкая область – 50%.

Наибольшая динамика роста украиноязычных песен наблюдалась в восьми областях Украины. В частности, в Харьковской области рост объёмов украиноязычного аудиоконтента составил за год 16%, в Сумской области – 15%, в Херсонской области – 12%, в Полтавской области – 10%, в Винницкой и Черкасской областях – 9%, в Луганской и Волынской областях – на 8%.

Что касается ведения программ на украинском языке, то в 2019 году доля таких программ по региональным и местным радиостанциям в среднем составила 93%. Это на 1% выше, чем годом ранее. Впрочем, по словам Сергея Костинского, с ведением программ на украинском языке особых проблем не наблюдалось ни в одном из регионов – если в случае с музыкой некоторые вещатели высказывали поначалу свои опасения касательно того, что, мол, не хватит, на найдётся нужного количества контента, то увеличение объёмов ведения программ на украинском языке вопросов не вызывало. И сегодня мы видим перевыполнение квоты местными и региональными вещателями в среднем на 33%. Посему даже столь незначительный рост – на 1% – не может не радовать: радиостанции продолжают увеличивать объёмы украиноязычного вещания!

В одиннадцати областях Украины доля вещания на украинском языке составляет 95% и выше. В частности, Волынская и Ривненская область – 100% ведения эфиров региональными и местными радиостанциями, Черновицкая область – 99%, Черниговская, Черкасская и Львовская области – 98%, Сумская, Ивано-Франковская, Хмельницкая области – 97%, Харьковская область – 96%, Закарпатская область – 95%.

Наибольший темп роста объёмов ведения программ на украинском языке – плюс 4% – был зафиксирован в минувшем году в пяти областях Украины. Это Сумская, Харьковская, Житомирская и Луганская области.

В целом, по словам Сергея Костинского, наиболее высокие показатели по количеству украинского языка и украинской песни в эфире традиционно демонстрируют западные области. Однако, восток, юг и центр также не отстают, с каждым годом всё более и более наращивая объёмы по обеим показателям. И наиболее приятным является то, что местные и региональные радиостанции сами, по собственной инициативе, идут на перевыполнение квот, а не просто выполняют их.

О штрафах и санкциях, наложенных на тех вещателей, которые по той или иной причине нарушили прописанные в законе нормы, поведала собравшимся Ульяна Фещук. Ситуация в данной сфере также радует. При чём, здесь как раз тот случай, когда в регуляторном органе активно приветствуют уменьшение количества таких нарушений и – соответственно – уменьшение объёмов наложенных штрафных санкций.

За весь 2019 год штрафные санкции за нарушения норм законодательства в сфере квот на украиноязычный контент были наложены лишь на четыре радиокомпании. А общий объём уплаченного ими штрафа составил 7 500 гривен. При этом Ульяна Фещук напомнила, что в целом за все годы с момента принятия данных норм законодательства на нарушителей было наложено 29 штрафов на общую сумму в приблизительно 1.8 миллиона гривен. Из них 21 штраф на сумму приблизительно в 1.6 миллиона гривен касался квоты песен на украинском языке. В 2017 году на нарушителей было наложено 17 штрафов, а в 2018 – 8 штрафов. Соответственно, уменьшается и сумма этих штрафов. Если в 2017 году эта сумма составляла приблизительно 70 000 гривен за невыполнение квоты украинских песен, то в 2019 – 2 000 гривен. Таким образом, мы видим значительный рост дисциплины вещателей, который и выражается в падении количества наложенных санкций. При чём, если в 2017 году среди нарушителей было много крупных общенациональных сетей, то в 2019 – четыре небольших местных вещателя.

В целом, по мнению Ульяны Фещук, санкция в виде наложения штрафа оказалась действенным средством для повышения дисциплины вещателей – наиболее эффективным, чем вынесение предупреждения. Сергей Костинский добавил, что сегодня можно говорить что нарушения квот перешли из категории системных явлений в категорию неприятных инцидентов. При этом Нацсовет продолжает внимательно следить за соблюдением норм законодательства в данной сфере, оперативно реагируя на сигналы, поступающие от слушателей, фиксируя малейшие отклонения. В частности, в этом году уже было зарегистрировано одно небольшое отклонение от нормы – и Нацсовет назначает проверку данной компании.

Таким образом, резюмировал Сергей Костинский, можно говорить о правильности государственной стратегии и политике в данной сфере. А также о правильно выписанных регуляторных нормах. Санкции на нарушителей накладываются даже в тех случаях, когда до соблюдения нормы не хватает всего одной песни. И это в значительной мере повышает ответственность вещателей – ведь никто не хочет, чтобы его компания обсуждалась на заседаниях Нацсовета в качестве нарушителя. Поэтому руководство радиокомпаний делает всё, чтобы не просто выполнять нормы законодательства, но и перевыполнять их. В результате радиоэфир всё больше украинизируется, и всё большее количество молодых исполнителей получает возможность выхода на широкую аудиторию.

И, наконец, в заключительной части пресс-конференции слово взял генеральный продюсер Украинского радио Дмитрий Хоркин, который рассказал об опыте общественного вещателя в сфере продвижения украиноязычного контента, а также о том, что делало и что делает Украинское радио для популяризации украинского языка в эфире.

Дмитрий Хоркин отметил, что Украинское радио, которое сегодня включает в себя три общенациональные сети – UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь и UA: Радіо Культура, а также 26 региональных редакций, существующее с 1924 года и являющееся пятым радиовещателем в мире по времени своего «рождения», ещё до появления квот вело свои программы исключительно на украинском языке. В эфире Украинского радио – если не считать, разумеется, служб иновещания, транслирующих свои программы для слушателей за границей, никогда не было программ на русском или каком-либо ином языке.

Тем не менее, появление квот всё же оказало определённое влияние на Украинское радио. И в первую очередь – появление квот на украиноязычную песню, поскольку это способствовало появлению новых циклов программ, увеличило загруженность студий звукозаписи, расширило объёмы доступного музыкального контента.

С 2017 года Украинское радио запустило несколько новых линеек музыкальных программ – прежде всего, на волнах UA: Радіо Промінь и частично – UA: Радіо Культура, которое в определённой степени также является музыкальным (на волнах разговорного UA: Українське радіо музыка присутствует в весьма ограниченном количестве, в виде двух еженедельных программ). В первую очередь это были программы, призванные открывать слушателю новые имена и продвигать молодых исполнителей. С 2017 года в эфире Украинского радио вышло примерно 950 программ-интервью с молодыми украинскими исполнителями, которые смогли представить слушателю свои произведения, которые попали в бесплатную ротацию на волнах Украинского радио.

Более того – в распоряжении Украинского радио имеется крупнейший в Европе звукозаписывающий комплекс – это Дом звукозаписи Украинского радио, с концертным залом на 500 мест, где регулярно организуются выступления украинских исполнителей в сопровождении ансамблей Украинского радио – в частности, симфонического оркестра.

Дмитрий Хоркин также напомнил, что в своё время многие скептики утверждали, что украинский язык ведения эфира негативно влияет на рейтинги, что украиноязычные станции обречены на отставание. Однако практика показала, что это далеко не так. В 2017 году Украинское радио провело масштабные изменения концепции вещания своих каналов – изменился стиль работы ведущих, подход к формированию сетки программ, но неизменным остался украинский язык их ведения. Когда в 2018 году вышел полный релиз рейтингов, подготовленный по заказу НАМ, выяснилось, что Украинское радио продемонстрировало прирост еженедельного охвата аудитории на 67%. В прошлом году в стране проходили выборы – президентские и парламентские, и, согласно нормам закона, радиостанции публиковали в прессе расценки на политическую рекламу. И вот впервые Украинское радио сравнялось по стоимость одной секунды рекламы с лидерами коммерческого вещания – в частности, с радиостанцией ХИТ FM. И это означает – резюмировал Дмитрий Хоркин – что новый подход к организации эфира вполне способен обеспечить рост рейтингов, рост аудитории, поднять престиж вещателя. Таким образом, был разрушен ещё один миф, и индустрия получила очередное подтверждение того, что на украинском языке можно создавать вполне востребованный и конкурентоспособный, рейтинговый продукт.

Дмитрий Хоркин заверил, что Украинское радио будет и дальше продолжать поддерживать молодых исполнителей и открывать новые имена, а также напомнил одну из заставок, звучащих в эфире UA: Радіо Промінь: «Ми грали це першими. Не віриш – запитай у тата», дающую понять, что за свою историю станция открыла немало новых имён и зажгла немало ярких звёзд на музыкальном небосводе.

Впрочем, доводить музыкальное наполнение своих каналов до 100% украиноязычного контента Украинское радио не планирует. Одной из миссий, которую несёт в себе Общественное радио, является просветительская миссия, а именно – знакомство слушателей с лучшими произведениями из сокровищницы мировой культуры. Поэтому в эфире каналов Украинского радио сохранится небольшой процент произведений на других языках, которые можно услышать в линейках тематических программ. В частности, Дмитрий Хоркин напомнил о том, что по воскресеньям на волнах UA: Радіо Культура звучат оперы на итальянском языке, а в эфире UA: Радіо Промінь уже не один десяток лет транслируется легендарная джазовая программа Алексея Когана.

Отдельно Дмитрий Хоркин поблагодарил Нацсовет по вопросам телерадиовещания за огромную работу, результатом которой стало построение полноценных сетей Украинского радио в FM-диапазоне. Благодаря доверию, оказанному членами Нацсовета Украинскому радио, первый канал УР – радиостанция UA: Українське радіо получила крупнейшую в Украине радиосеть, охватывающую сегодня практически все областные центры (осталось запустить лишь Одессу и Ивано-Франковск, где у станции уже есть частоты) и множество мелких городов. Начато построение полноценных FM-сетей UA: Радіо Промінь и UA: Радіо Культура. И это очень важно – ведь, к примеру, UA: Радіо Промінь за последние годы сильно изменилось, и в техническом, и в творческом плане, и предлагает слушателю огромное количество качественного контента, в первую очередь – украинской музыки. А в эфире радиостанции UA: Радіо Культура можно слушать и классическую музыку, и оперу, и радиотеатр, и лучшие образцы как украинской, так и мировой литературы. И всё это озвучено прекрасным украинским языком. До недавнего времени всё это транслировалось в морально устаревшем и непопулярном нижнем диапазоне УКВ. Теперь же, с выходом в FM, Украинское радио сможет значительно расширить свои горизонты и радовать слушателей.

С Дмитрием Хоркиным согласился и Сергей Костинский, отметив, что на протяжении двадцати лет государство не особо заботилось о развитии Украинского радио, отдавая популярные частоты коммерческим вещателям. Однако, за последние пять лет ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону. И теперь именно Общественный вещатель пользуется приоритетом при получении частот. И сегодня достройка сетей UA: Радіо Промінь и UA: Радіо Культура является лишь вопросом времени.

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