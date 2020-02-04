«Укртелеком» продолжает обеспечение учебных заведений в Украине оптическим интернетом. В течение 2019 года оптика была подключена в более чем 270 школах, лицеях и колледжах, сказано на сайте компании.

Сообщается, что на данный момент свыше 460 учебных заведений в Украине используют оптическое подключение от «Укртелекома». Многие из них находятся в небольших селах и даже отдаленных регионах.

Благодаря оптике от «Укртелекома», в школах и лицеях появилась возможность доступа к онлайн-урокам, интерактивным занятия и развитию STEM-образования.

Напомним, осенью «Укртелеком» обнародовал данные касательно использование интернет-трафикам в украинских учебных заведениях. Количество гигабайт, потребляемых школами и колледжами, значительно уступает показателям использования трафика домохозяйствами.

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