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Kepler
Фото: Kepler Communications

Спутниковый стартап Kepler Communications будет производить свои небольшие спутники на новом заводе в Торонто (Канада, провинция Онтарио) площадью в 5000 квадратных футов. Компания также сотрудничает с такими партнёрами, как Канадское космическое агентство и Университет Торонто, которые помогут развивать производство на новой площадке, а также окажут содействие в проектировании и разработке аппаратов.

Компания Kepler уже эксплуатирует на орбите два спутника, а также продемонстрировала возможности своих технологий, впервые в истории предложив в конце прошлого года возможность подключения к скоростному Интернету абонентов, находящихся на Северном полюсе. Упомянутые спутники были спроектированы компанией Kepler, однако, они были произведены сторонними компаниями на основе заключённых контрактов. После запуска нового объекта компания Kepler сможет «вертикально интегрировать разработку, производство и испытания своих будущих космических аппаратов».

Всё это поможет стартапу реализовать свой масштабный проект, предусматривающий производство, запуск и эксплуатацию на орбите группировки из 140 спутников, которые должны обеспечить широкополосную связь для целого ряда отраслей, среде которых – сельское хозяйство, судоходство, а также логистика. Новый собственный завод даст возможность массового производства небольших спутников, которые и должны будут сформировать флот, обеспечив экономию средств в сравнении с аутсорсингом.

Сектор малых спутников – это одна из составляющих коммерческого освоения космоса, в которой наблюдается наиболее высокий рост спроса – в особенности, благодаря появлению относительно доступных по цене ракет для их запуска, в частности — Falcon 9 от компании SpaceX. Появление таких новых возможностей для запуска спутников значительно расширило количество компаний, которые создают и эксплуатируют спутники и спутниковые группировки. Собственное производство спутников превратит компанию Kepler в одну из немногих компаний, способных обеспечить полный цикл разработки, производства и запуска спутников, что должно стать её огромным конкурентным преимуществом на рынке в будущем.

В настоящее время компания планирует запуск последнего демонстрационного спутника, который был построен по контракту с предыдущим подрядчиком. Запуск данного аппарата намечен на весну. А уже летом компания планирует запустить в космос первые коммерческие спутники, произведенные на новом заводе, и ещё два запуска намечено до конца года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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