Спутниковый стартап Kepler Communications будет производить свои небольшие спутники на новом заводе в Торонто (Канада, провинция Онтарио) площадью в 5000 квадратных футов. Компания также сотрудничает с такими партнёрами, как Канадское космическое агентство и Университет Торонто, которые помогут развивать производство на новой площадке, а также окажут содействие в проектировании и разработке аппаратов.

Компания Kepler уже эксплуатирует на орбите два спутника, а также продемонстрировала возможности своих технологий, впервые в истории предложив в конце прошлого года возможность подключения к скоростному Интернету абонентов, находящихся на Северном полюсе. Упомянутые спутники были спроектированы компанией Kepler, однако, они были произведены сторонними компаниями на основе заключённых контрактов. После запуска нового объекта компания Kepler сможет «вертикально интегрировать разработку, производство и испытания своих будущих космических аппаратов».

Всё это поможет стартапу реализовать свой масштабный проект, предусматривающий производство, запуск и эксплуатацию на орбите группировки из 140 спутников, которые должны обеспечить широкополосную связь для целого ряда отраслей, среде которых – сельское хозяйство, судоходство, а также логистика. Новый собственный завод даст возможность массового производства небольших спутников, которые и должны будут сформировать флот, обеспечив экономию средств в сравнении с аутсорсингом.

Сектор малых спутников – это одна из составляющих коммерческого освоения космоса, в которой наблюдается наиболее высокий рост спроса – в особенности, благодаря появлению относительно доступных по цене ракет для их запуска, в частности — Falcon 9 от компании SpaceX. Появление таких новых возможностей для запуска спутников значительно расширило количество компаний, которые создают и эксплуатируют спутники и спутниковые группировки. Собственное производство спутников превратит компанию Kepler в одну из немногих компаний, способных обеспечить полный цикл разработки, производства и запуска спутников, что должно стать её огромным конкурентным преимуществом на рынке в будущем.

В настоящее время компания планирует запуск последнего демонстрационного спутника, который был построен по контракту с предыдущим подрядчиком. Запуск данного аппарата намечен на весну. А уже летом компания планирует запустить в космос первые коммерческие спутники, произведенные на новом заводе, и ещё два запуска намечено до конца года.

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