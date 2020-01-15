В Viasat сообщили о более 100 тыс абонентов в Украине

Абонентская база оператора спутникового телевидения Viasat перевалила за 100 000 подписчиков.

Простое подключение, пакеты с большим набором каналов и качество услуг Viasat привело к росту количества клиентов Viasat до более чем 100 000. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

В связи с началом кодирования спутника потребитель столкнулся с проблемой выбора, как оператора, так и типов подключения (кабельное, цифровое, ОТТ и др.).

С сентября 2019 года Viasat развернул рекламную и образовательную кампанию по информированию населения о кодировании спутниковых каналов медиагрупп. Также сотрудники компании по всей Украине провели разъяснительную работу с инсталляторами, дилерами и торговыми сетями о кодировании сигнала.

Чтобы максимально упростить подключение Viasat, компания завезла новые модели спутниковых тюнеров, которые имеют технологию автонастройки спутников. Также для улучшения клиентского опыта компания запустила новую CRM.

Вместе с тем сообщается, что накануне кодирования спутникового сигнала увеличился рост информационных запросов от населения по кодированию спутникового сигнала и спрос на подключение к услугам Viasat. Так, нагрузка колл-центра возросла в сотни раз, ежедневно Viasat получает до 20 000 звонков на горячую линию. Клиенты интересуются, какие именно каналы будут закодированы, когда и что делать с существующими тюнерами, какие есть предложения от оператора.

«Отныне на рынке спутникового телевидения начнется формироваться спрос на легальный контент, а зрители почувствуют преимущества платного телевидения», – комментирует Антон Юрьев, директор по продажам Viasat.

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