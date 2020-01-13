Рыночная стоимость компании Samsung возросла до рекордных показателей и превысила 300 миллиардов долларов. Чуть меньше двух недель назад она составляла только 95,08 млрд долл, передает iXBT.com.

Сообщается, что по факту рыночной стоимости Samsung Electronics занимает 18 место среди всех компаний мира. К слову, в прошлом году южнокорейская компания находилась на 10 позиций ниже.

Кроме того, за первую неделю 2020 года акции Samsung Electronics выросли до рекордных 52 долларов. В связи с этим иностранные инвесторы уже вложили в них 540 млн долларов, поскольку уверены, что акции компании в дальнейшем продолжат расти.

Напомним, в октябре Samsung закрыла последний завод по производству мобильных устройств в Китае в связи с низким спросом на ее продукцию на местном рынке. После этого компания провела сокращения, уволив более трети сотрудников в Поднебесной. В результате 11 филиалов в были объединены в 5.

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