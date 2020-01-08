Компания Samsung сообщает о том, что выпускаемые ею 8K QLED телевизоры станут одними из первых телевизоров, получивших сертификацию Ассоциации 8K (8K Association или 8KA).

Межотраслевая группа 8KA была создана для оказания содействия развитию экосистемы 8K, и в сентябре 2019 года представила подробный список технических параметров стандарта 8K.

И вот теперь компания Samsung озвучила информацию о своём сотрудничестве с 8KA, цель которого состоит в получении сертификации для своих новых 8K совместимых телевизоров.

Исходя из требований, озвученных Ассоциацией, это означает, что для прохождения сертификации 8K телевизоры от компании Samsung должны обеспечивать разрешение экрана не менее 7 680 x 4 320 пикселей, пиковую яркость на уровне 600 нит, а также поддержку стандартов HDMI 2.1 и HEVC (кодек H.265).

По словам исполнительного вице-президента отдела видео-дисплеев в компании Samsung Хёгуна Ли, сертификация обеспечит лучшую информированность покупателей.

«Наша цель состоит в том, чтобы дать потребителям возможность легко отличать премиальные 8K дисплеи от прочих устройств, имеющихся в продаже», — заявил Ли.

Борьба с претензиями LG

Данному заявлению компании Samsung предшествовали обвинения, сделанные в 2019 году её конкурентами – компанией LG, обвинившей компанию Samsung в том, что производимые ею 8K телевизоры не являются такими, которые действительно поддерживают разрешение 8K.

В LG заявили, что само по себе количество пикселей не должно являться окончательным показателем разрешения экрана, а ключевым фактором должна быть способность различать соседние пиксели.

В компании утверждают, что производимые ею OLED-панели обеспечивают превосходную различимость пикселей, в то время как у компании Samsung технология QLED отсутствует.

LG Electronics в конце прошлого года также объявила, что её 8K телевизоры первыми в мире превзошли требования Ассоциации потребительских технологий (CTA).

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