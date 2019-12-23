Согласно данным последнего отчёта, иллюстрирующего развитие рынка WorldDAB, по состоянию на конец второго квартала 2019 года в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона было продано более 82 миллионов потребительских и автомобильных радиоприёмников DAB/DAB+. Годом ранее объёмы продаж таких устройств составляли 71 миллион.

При подготовке отчёта учитывались данные, полученные из таких стран, как Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция и Швейцария.

Технология DAB прочно утвердилась в качестве ключевой платформы для будущего развития радио в Европе – этот факт за последнее время был неоднократно подтверждён различными инициативами регуляторных органов.

На общеевропейском уровне Европейский кодекс электронных коммуникаций (EECC), принятый в декабре 2018 года, требует, чтобы уже к концу 2020 года во всех новых автомобильных радиоприёмниках, продаваемых на территории ЕС, была опция приёма программ наземного эфирного цифрового радио. Италия и Франция уже внесли в своё законодательство поправки, гарантирующие соблюдение норм директивы в 2020 году, а также расширившие её на все потребительские приёмники. Буквально недавно Германия внесла поправки в свой закон о телекоммуникациях, приведя его в соответствие с EECC, и с 21 декабря 2020 года все новые автомобильные радиоприёмники и потребительские радиоприёмники, способные отображать название станции, должны будут иметь опцию цифрового приёма.

Среди ключевых выводов, содержащихся в отчёте WorldDAB:

В Великобритании было продано более 40 миллионов приёмников – сегодня в 65% домохозяйств страны имеется, по меньшей мере, один DAB приёмник.

В Германии было продано более 14 миллионов приёмников – сегодня в 23% домохозяйств Германии имеется как минимум один DAB приёмник.

В Швейцарии 65% от всего слушания радио осуществляется через цифровые платформы, и 35% это всего слушания – через платформы DAB+. Правительство страны подтвердило информацию о том, что полный переход радиовещания Швейцарии от аналога к цифре произойдёт не позднее конца 2024 года.

Италия, Франция, Нидерланды и Бельгия на протяжении минувшего года демонстрировали позитивные тенденции роста.

В Норвегии, осуществившей переход на цифровое радиовещание в 2017 году, показатели радиослушания вернулись к цифрам, зафиксированным до перехода – в 2016 году.

В Австралии 73% новых автомобилей продаются с уже установленным в салоне приёмником DAB+ — в 2018 году их доля составляла 60%. При этом индустрия коммерческого радиовещания проводит самую масштабную рекламную кампания для популяризации DAB+ с момента запуска регулярного цифрового радиовещания в Австралии 10 лет тому.

Также наблюдается некоторая активизация в сфере внедрения DAB в странах Африки, Азии и Ближнего Востока. Инфографика подробно иллюстрирует ситуацию с запуском технологии на территории 24 развивающихся стран – включая информацию о тестах и данные о покрытии населения.

«2019 год стал особенным годом в истории радиовещания в стандарте DAB+. Благодаря появлению пункта об обязательности наличия опции цифрового эфирного радиоприёма во всех новых автомобильных радиоприёмниках, Европейский кодекс электронных коммуникаций трансформирует европейский радио-ландшафт. В текущем году мы стали свидетелями запуска вещания в стандарте DAB+ на территории Австрии и Швеции, а в следующем году Франция запустит DAB+ на национальном уровне. Среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона Австралия демонстрирует самый высокий уровень проникновения DAB+ в новые автомобили, а Тунис стал первой страной в Африке, запустившей регулярное цифровое вещание в стандарте DAB+, – комментирует президент WorldDAB Патрик Ханнон. – На протяжении последних 12 месяцев в мире было продано рекордное количество цифровых DAB радиоприёмников – 12 миллионов, и мы ожидаем, что в 2020 году объёмы продаж таких устройств будут дальше расти – на фоне ускорения проникновения технологии DAB+».

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