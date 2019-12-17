OneWeb доставила партию спутников на космодром Байконур. Космические аппараты будут запущены с помощью ракеты-носителя «Союз» в январе 2020 года, сообщает OneWeb в Twitter.

Согласно данным, спутники были доставлены на Байконур с помощью самолета Ан-124-100 с завода во Флориде. В ближайшее время начнется подготовка космических аппаратов к запуску, который запланирован на 30 января 2020 г.

Изначально отправка спутников в космос должна была состояться 19 декабря текущего года. Однако запуск был перенесен на январь в связи с неготовностью космических аппаратов.

Напомним, первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете «Союз-СТ» в феврале текущего года.

Кроме ожидаемого январского запуска, в 2020 году еще ожидается первый коммерческий пуск с космодрома «Восточный» — по предварительным данным, во втором квартале следующего года.

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