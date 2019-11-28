26 ноября с космодрома успешно стартовала ракета Ariane 5 от Arianespace. Она вывела на орбиту спутник связи, принадлежащий правительству Египта, а также аппарат для компании Inmarsat. Ракета была запущена в 16:23 по времени восточного побережья со стартовой площадки Космического центра в Гвиане в Южной Америке, сообщает SpaceNews.

Предварительно запуск откладывался на два дня из-за проблем с энергообеспечением стартовой площадки и на день из-за погоды.

Египетский спутник TIBA-1 отделился от ракеты спустя 27 минут после запуска, а на 34-ой минуте от неё отделился спутник GX-5 от компании Inmarsat.

Данный запуск стал 250-ым запуском ракеты серии Ariane и одним из последних для ракеты Ariane 5 (ожидается, что ракета этого типа будет использована для проведения ещё 11 миссий). В период с 2020 по 2023 год Европа планирует постепенно отказаться от использования ракеты повышенной грузоподъёмности Ariane 5, заменив её на более дешёвую разрабатываемую ныне Ariane 6.

Правительство Египта станет спутниковым оператором

Спутник TIBA-1, получивший своё имя в честь столицы Древнего Египта Тибы, является первым спутником правительства Египта.

Спутник массой в 5 600 килограммов был создан совместными усилиями компаний Thales Alenia Space и Airbus. При этом Airbus обеспечила разработку шасси, а Thales Alenia Space занималась производством модуля Ka-диапазона. Помимо этого, компания Airbus по поручению правительства Египта согласовывала вопросы, связанные с запуском спутника.

После запуска спутника Франсуа Голье, старший вице-президент компании Airbus Defence and Space, курирующий вопросы спутниковых систем связи, сообщил, что компания получила данные телеметрии со спутника. Полученная информация указывала на то, что орбитальные системы аппарата работают нормально.

Спутник TIBA-1 будет обеспечивать предоставление услуг связи на территории Египта и прочих стран, расположенных выше по течению Нила.

В Министерстве связи и информации Египта заявили, что спутник TIBA-1 является первым спутником, запускаемым в рамках программы «TIBA Sat», которую Египет планирует развивать и дальше.

Цель программы TIBA Sat состоит в том, чтобы «перевернуть индустрию связи в Египте и в Африке в целом», выведя нового игрока на рынок, где уже присутствуют такие ближневосточные операторы, как Spacecom, Yahsat, Es’hailSat и Arabsat, а также ряд международных спутниковых операторов.

В Египте уже имеется коммерческий спутниковый оператор – компания NileSat, предоставляющая услуги связи с использованием трёх спутников. В пресс-релизе компании Arianespace говорится, что в период с 1998 по 2010 год она произвела запуск трёх спутников для компании NileSat.

Inmarsat начинает расширять свой флот

После запуска спутника GX-5 в распоряжении компании Inmarsat имеется уже 14 спутников на геостационарной орбите. GX-5 является первым из восьми дополнительных спутников, которые лондонская компания Inmarsat заказала после завершения создания своей первой системы высокой пропускной способности Global Xpress.

По словам генерального директора компании Inmarsat Руперта Пирса, спутник GX-5, построенный компанией Thales Alenia Space, имеет большую ёмкость, чем четыре существующих аппарата серии Global Xpress вместе взятые.

В своём заявлении, которое транслировалось в момент запуска спутника, Пирс назвал вывод GX-5 на орбиту «началом второго этапа эволюции сети» Global Xpress. Он отметил, что компания Inmarsat планирует использовать аппарат для предоставления услуг связи в Ka-диапазоне над территорией Европы и Ближнего Востока для обеспечения работы Wi—Fi на борту самолётов и кораблей.

Спутник GX-5 имеет 72 фиксированных точечных луча, а также четыре перенаправляемых луча, которыми можно обеспечить покрытие любой части земного шара. Заместитель директора компании Inmarsat по развитию технологий Марк Дикинсон заявил после запуска о том, что компания уже получила данные телеметрии со спутника, масса которого составляет 4 000 килограммов.

В настоящее время основное внимание сотрудников компании Inmarsat сосредоточено на вопросах, связанных с распределением дополнительных мощностей системы Global Xpress для поддержки клиентов в регионах с высокими объёмами трафика. Следующий спутник компании — Inmarsat-6 F1 — планируется запустить в 2020 году при помощи ракеты Mitsubishi Heavy Industries H-2A. В 2021 году в космос отправится Inmarsat-6 F2, подробности запуска которого ещё уточняются. Оба аппарата будут произведены компанией Airbus.

Затем в планах компании Inmarsat – размещение двух модулей на спутниках Space Norway, которые строит компания Northrop Grumman и которые отправятся в космос в 2022 году. После чего, примерно в 2023 году, ожидается запуск трёх перепрограммируемых спутников Inmarsat-7s, которые построит Airbus.

В декабре Arianespace запустит ракету «Союз»

Миссия компании Arianespace под кодом VA250 была четвёртым и последним в этом году запуском, произведенным при помощи ракеты Ariane 5. По словам генерального директора Arianespace, Стефана Исраэля, следующей миссией компании станет запуск ракеты «Союз», которая выведет в космос итальянский радиолокационный спутник второго поколения Cosmo—SkyMed, телескоп CHEOPS от Европейского космического агентства, а также три малых вспомогательных спутника. Данная миссия назначена на 17 декабря.

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