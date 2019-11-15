Компания «Эфир» сменит технологию DVB-H на DVB-T2 для создания общенациональной цифровой многоканальной телесети в шестом мультиплексе (МХ-6). Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания поддержал инициативу компании и заказал у Государственного Центра радиочастот просчет частот в 166 населенных пунктах, сообщает Телекритика.

Все это время компания «Эфир» (ООО «Телерадіокомпанія «Етер») работала по технологии эфирного мобильного телевидения в общенациональной сети цифрового мультиплекса МХ-6. Из-за неактуальности технологии DVB-H вещание фактически не осуществлялось. Однако в апреле текущего года Нацсовет продлил «Эфиру» лицензию на вещание еще на 10 лет.

Предположительно, в шестом мультиплексе общенациональной цифровой сети будет запущен пакет платного ТВ. Как сообщил на апрельском заседании Нацсовета (во время продления лицензии) заместитель директора «Етер» Виктор Гайворонский, за 10 лет существования компания потратила 24 млн грн, из которых 14 млн – оплата концерну РРТ и 4 млн – налоги. Вероятно, чтоб выйти в «плюс» и что-то заработать, «Етер» может запустить платный пакет.

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