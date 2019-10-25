Компания Intel представила отчет о доходах за третий квартал 2019 года. За три месяца чипмейкеру удалось заработать 19,2 миллиарда долларов, что в годовом исчислении демонстрирует рекордный рост квартальной выручки на 0,14%, передает Overclockers.ua.

В частности, наибольшую выручку компании принесло подразделение Client Computing Group, выпускающее процессоры. За третий квартал ему удалось заработать $9,7 млрд. Чуть меньше Intel получила от Data Center Group — $6,4 млрд.

В свою очередь подразделение Non-Volatile Memory Solutions Group, выпускающее устройства на основе энергонезависимой памяти, принесло компании выручку в размере $1,3 млрд. На разработках для интернета вещей и «программируемых решениях» удалось заработать $1,0 млрд и $507 млн соответственно.

Чистая прибыль компании за отчетный период составила 6 миллиардов долларов. Однако годом ранее в третьем квартале Intel заработала на 0,4 миллиарда долларов больше.

Напомним, в июле появилась информация о том, что Intel отказывается от дальнейшей разработки 5G-модемов для смартфонов. В связи с этим компания приняла решение о продаже пакета из 8500 патентов, связанных с разработками в области беспроводной передачи данных.

Практически сразу же в СМИ стали говорить о том, что бизнес может «прибрать к рукам» Apple. А спустя несколько дней и сама «яблочная» компания подтвердила покупку подразделения по производству 5G-модемов для смартфонов.

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