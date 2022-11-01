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Intel и Samsung создают «раздвижные» ПК

НовостиТехнологии

Вместо раскладных приходят раздвижные.

Компании Samsung Display и Intel работают над созданием раздвижных ПК. В ходе доклада на мероприятии Innovation от Intel на сцене появился генеральный директор компании Samsung Display Дж. С. Чой, чтобы продемонстрировать рабочую модель ПК, «раздвигающегося» от 13-дюймового планшета до 17-тидюймового дисплея.

«Мы анонсируем создание первого в мире 17-ти дюймового раздвижного дисплея для ПК, – отметил Чой. – Это устройство сможет удовлетворить различные потребности касательно большего экрана и портативности».

В компании Samsung Display для разработки гибких дисплеев ПК решили применить раздвижную (а не раскладную) технологию, и Чой, похоже, попытался указать на то, что для ПК «раскладание исчезло».

Компания Intel экспериментировала с новыми формфакторами ПК и сначала готовилась к будущему с двумя экранами и раскладными компьютерами, прежде чем в корпорации Microsoft отказались от реализации своих планов по выпуску Windows 10X для раскладных компьютеров. Эти типы новых формфакторов отчаянно нуждаются в программном обеспечении и приложениях, чтобы завоевать сердца и расположение пользователей, и пока неясно, каким образом компания Intel планирует сделать раздвижные ПК реальностью.

Рабочая модель устройства, которое компании Samsung Display и Intel продемонстрировали, фактически превращает 13-дюймовый планшет в 17-дюймовый монитор с гибким дисплеем и раздвижным механизмом. Компания Intel не упустила возможности продемонстрировать на этом дисплее свое новое программное обеспечение Unison, которое предназначено для подключения компьютеров на базе процессоров Intel к смартфонам (включая iPhone).

Фактически, по состоянию на сегодняшний день раздвижной ПК пока является лишь концепцией, и в компаниях Intel и Samsung Display не сообщают, когда он станет реальностью.

Ранее мы сообщали, что инженеры создали мягкий дисплей и в чем его особенность.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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