Intel и Samsung создают «раздвижные» ПК

Вместо раскладных приходят раздвижные.

Компании Samsung Display и Intel работают над созданием раздвижных ПК. В ходе доклада на мероприятии Innovation от Intel на сцене появился генеральный директор компании Samsung Display Дж. С. Чой, чтобы продемонстрировать рабочую модель ПК, «раздвигающегося» от 13-дюймового планшета до 17-тидюймового дисплея.

«Мы анонсируем создание первого в мире 17-ти дюймового раздвижного дисплея для ПК, – отметил Чой. – Это устройство сможет удовлетворить различные потребности касательно большего экрана и портативности».

В компании Samsung Display для разработки гибких дисплеев ПК решили применить раздвижную (а не раскладную) технологию, и Чой, похоже, попытался указать на то, что для ПК «раскладание исчезло».

Компания Intel экспериментировала с новыми формфакторами ПК и сначала готовилась к будущему с двумя экранами и раскладными компьютерами, прежде чем в корпорации Microsoft отказались от реализации своих планов по выпуску Windows 10X для раскладных компьютеров. Эти типы новых формфакторов отчаянно нуждаются в программном обеспечении и приложениях, чтобы завоевать сердца и расположение пользователей, и пока неясно, каким образом компания Intel планирует сделать раздвижные ПК реальностью.

Рабочая модель устройства, которое компании Samsung Display и Intel продемонстрировали, фактически превращает 13-дюймовый планшет в 17-дюймовый монитор с гибким дисплеем и раздвижным механизмом. Компания Intel не упустила возможности продемонстрировать на этом дисплее свое новое программное обеспечение Unison, которое предназначено для подключения компьютеров на базе процессоров Intel к смартфонам (включая iPhone).

Фактически, по состоянию на сегодняшний день раздвижной ПК пока является лишь концепцией, и в компаниях Intel и Samsung Display не сообщают, когда он станет реальностью.

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