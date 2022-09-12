Intel и Broadcom показали работу Wi-Fi 7: скорость передачи данных превысила 5 Гбит/с

Intel и Broadcom на совместной презентации продемонстрировали передачу данных в рамках работы стандарта Wi-Fi 7.

Для этого компании использовали ноутбук Dell и точку доступа Broadcom. Они оснащены необходимыми чипами и используют более широкие каналы 320 МГц в нелицензируемом спектре 6 ГГц.

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Новый стандарт связи позволит использовать беспроводные VR-гарнитуры, поскольку обеспечит высокую пропускную способность и низкие задержки. Использование Wi-Fi 7 пригодится и для потоковой передачи видео в высоком качестве, поскольку новый стандарт сможет передавать видеопоток с разрешением до 16K. Также стандарт сможет устранить «узкие места» в массовых Wi-Fi-сетях.

Отмечается, что скорость можно будет еще увеличить.

Сертификация стандарта ещё не проводилась, ожидается, что это произойдет в следующем году. Первые устройства с поддержкой Wi-Fi 7 поступят в продажу до конца 2023 года, а ПК и ноутбуки — в 2024-м.

Ранее Wi-Fi 7 протестировали в MediaTek: по скорости технология практически равна Thunderbolt 3.