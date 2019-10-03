Украинское цифровое телевидение возвращается на Донбасс и на админграницу с оккупированным Крымом

Любое государство по своей сущности представляет собой территорию, на которую распространяется сфера действия его законов, а также существуют общие традиции, общая языково-культурная среда, общие мечты и общее видение будущего. В различные периоды истории человечества целостность и стабильность государств поддерживалась различными способами и механизмами, которые соответствовали духу конкретной эпохи. В глубокой древности этими механизмами были армия, сборщики податей, авторитет жрецов (а позднее – служителей культа) и беспрекословная вера подданных в своего монарха. Затем, с развитием человечества, в работу начали включаться торгово-экономические отношения, промышленная инфраструктура, общие идеалы и герои – при одновременном ослабевании веры в непогрешимость воли короля (царя, императора, вождя), снижении авторитета служителей культа и росте плюрализма в обществе.

Сегодня, в постиндустриальную эпоху, когда промышленные связи и разделение труда стали глобальными, выйдя за рамки государств, действия силовых структур чётко регламентированы законодательными актами и принципами гуманизма, а во главе государств стоят избранные люди, нанимаемые обществом на определённый срок (и часто не оправдывающие надежды этого самого общества и становящиеся предметом шуток и анекдотов) основной силой, скрепляющей государство, является единая культурно-языковая среда, общие традиции, герои, цели и видение будущего. Значение этой силы росло и укреплялось момента буржуазно-демократических революций и формирования современных национальных государств Европы, а её практическим воплощением являются информационная среда, историческая память, а также база знаний, накопленных предыдущими поколениями и дополняемых моральными авторитетами и лидерами общественного мнения дня сегодняшнего. И если на заре человеческой истории всё это передавалось исключительно из уст в уста, то с развитием человечества всё большее значение начали иметь различные носители информации. Изначально это были книги, затем к ним добавилась печатная пресса, фотографии, звуковые записи, кинематограф. И, наконец, электронные средства массовой информации – радио, телевидение, Интернет, давшие возможность одновременно обеспечивать доступ к «базе знаний и информации» на огромные территории, донося их до умов миллионов людей, формируя их мировоззрение, уровень осведомлённости и самосознание.

Именно эти – электронные – носители информации и являются сегодня наиболее значимыми и влиятельными, ибо дают возможность людям следить за происходящим в стране и в мире в режиме реального времени и быть всегда в курсе последних новостей. При этом, несмотря на растущее влияние Интернета, а также прогнозы экспертов касательно того, что «очень скоро он поглотит все прочие СМИ», традиционные медиа – такие как радио и телевидение – по-прежнему сохраняют прочные позиции в качестве источников информации, пользующихся максимальным авторитетом аудитории. Особенно это касается таких стран, как Украина, где в силу целого ряда объективных причин (финансового, технического и поведенческого уровня) значительная часть населения всё ещё не привыкла получать новости из Интернета и доверять им. До кого-то сети ещё «не дотянулись», кому-то регулярный интернет-сёрфинг не по карману, кто-то – не может или не хочет осваивать «новые технологии детей и внуков», а кто-то просто путается в том обилии информации, которую можно найти в сети, и поэтому, чтоб не морочить себе голову, просто регулярно смотрит новости по телевизору.

Важность и влияние этих – традиционных – электронных медиа в Украине возросла в 2014 году – после оккупации Россией территории Крыма и начала боевых действий на Донбассе. На протяжении считанных недель Украина потеряла контроль над вышками и мачтами, обеспечивавшими распространение теле- и радиопрограмм, — вначале на территории Крымского полуострова, а затем – на значительных территориях в Донецкой и Луганской области (где были захвачены либо выведены из строя в результате обстрелов крупнейшие передающие центры). В результате без доступа к украинским теле- и радиопрограммам остались не только жители оккупированных российскими войсками территорий, но и территорий, которые Украина смогла отстоять либо освободить. К примеру, передатчики, установленные в северной части Крыма, ранее обеспечивали распространение сигнала не только на степные районы полуострова, но и на юг Херсонской области, а в сторону вышки в Донецке были направлены антенны даже в некоторых населённых пунктах Днепропетровщины.

И вот, когда телеэкраны в домах украинских граждан, проживающих на обширных территориях, попавших под контроль оккупанта или прилегающих к линии разграничения, погасли или начали транслировать российскую пропаганду о «кровавой хунте», «распятых мальчиках» и «охоте на снегирей», возник вопрос о том, что делать для решения данной проблемы. Более того – до многих наконец дошло то, о чём неоднократно говорилось в минувшие годы. А именно – о важности защиты информационного поля страны и создания мощной альтернативы враждебной пропаганде. Ведь российским танкам в Крыму и на Донбассе предшествовала мощная многолетняя информационная экспансия российских СМИ в эти регионы, тщательно готовившая местное население к их приходу.

В первые недели и месяцы военных действий ответы украинской стороны на атаки агрессора в информационном поле больше напоминали тушение пожара: силами волонтёров вблизи линии фронта устанавливались какие-то передатчики – иногда просто на водонапорных башнях, иногда – на мачтах мобильной связи, Нацсовет по телерадиовещанию на свой страх и риск выдавал временные разрешения тем, кто желал принять участие в организации информационной обороны страны. Однако, со временем – и, в особенности, после стабилизации линии разграничения и прекращения активных боевых действий, встал вопрос о разработке чёткой программы по восстановлению украинского телерадиовещания на Донбассе и в районах, прилегающих к оккупированному Крыму. Результатом которой должно было стать как обеспечение стабильного покрытия сигналом украинских вещателей подконтрольных Украине территорией, прилегающих к линии разграничения (где население особо уязвимо перед пропагандой, льющейся с захваченных телерадиовышек), так и максимально возможное покрытие теле- и радиосигналом оккупированных территорий, жители которых, столкнувшись с реальным, а не показанным по телевизору «русским миром», начали, наконец, потихоньку понимать, что к чему.

И вот силами Межведомственной комиссии, созданной Национальным советом по вопросам телерадиовещания, Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и Министерством информационной политики при поддержке Концерна РРТ, Украинского государственного центра радиочастот и целого ряда других государственных и частных организаций была разработана комплексная программа развития телевидения и радиовещания на территориях с особым режимом на юге и востоке Украины. В частности, были подготовлены и проголосованы поправки к законодательству, регламентирующие особенности организации вещания на таких территориях, заказаны и просчитаны необходимые пакеты частот, выбраны места для строительства новых передающих центров и утверждены проекты по их монтажу, а также – по модернизации существующих вышек и мачт. Наконец, было налажено сотрудничество с зарубежными партнёрами, которые согласились помочь Украине с оборудованием и технологиями. Параллельно оказывалась всяческая поддержка теле- и радиокомпаниям, решившим переместить свою производственную базу с оккупированных на подконтрольные территории, дабы продолжить вещание на свою аудиторию, а также всем новичкам, решившим начать такое вещание с нуля.

Подведению итогов реализации данной программы (пока – промежуточных, ведь процесс ещё продолжается, а о полном завершении можно будет говорить лишь после освобождения всех захваченных территорий) и была посвящена пресс-конференция, прошедшая в Киеве 13 сентября, в которой приняли участие член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский, экс-первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, заместитель помощника секретаря в Европейском и Евроазиатском бюро при Государственном департаменте США Джордж Кент и начальник отдела телевидения и радиовещания Концерна РРТ Леонид Семенченко.

Собственно, основным поводом для организации мероприятия стало знаковое событие – передача Украине Соединенными Штатами через организацию USAID 11 новых мощных цифровых телевизионных передатчиков стандарта DVB-T2 для организации вещания украинских телеканалов вблизи линии размежевания на Донбассе и административной границы оккупированного Крыма в рамках проекта, утверждённого в 2018 году. В июне 2019 года данный проект перешёл в финальную стадию – стадию реализации, которую планируется завершить на протяжении нескольких последующих месяцев.

А работа была проделана колоссальная.

Как отметила экс-первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, в 2014 году Украина оказалась совершенно неготовой к тем вызовам, с которыми она столкнулась с началом российской агрессии в Крыму и на юго-востоке. Параллельно с оккупацией территории произошла оккупация инфраструктуры, результатом чего стала оккупация сознания граждан, проживающих на этой территории. В связи с чем остро встали вопросы создания новой инфраструктуры, просчёта новых частот, привлечения вещателей для работы на данных территориях и поиска денег на реализацию всего этого – ведь бюджет страны в то время был далеко не в том состоянии, чтобы можно было покрывать все затраты. Собственно, для решения всех этих непростых задач и была сформирована межведомственная комиссия, которая обеспечила координацию самых различных органов власти, технических структур и прочих организаций.

По словам Эмине Джапаровой, деятельность комиссии осуществлялась по нескольким направлениям. Прежде всего, в её задачи входила разработка основ государственной политики в сфере развития украинского телерадиовещания. В 2018 году именно по инициативе данной комиссии парламент принял Закон об упрощённой процедуре выдачи разрешений украинским вещателям, решившим работать на территориях с особым режимом вещания. То есть – на Донбассе и вблизи админграницы с оккупированным Крымом. Благодаря принятию данного закона появилась реальная возможность значительно сократить промежуток времени между подачей заявки от желающих начать вещания до запуска в работу передатчика. Ранее этот процесс мог занять от полутора до двух лет, а сегодня он сократился до примерно полутора месяца, а иногда и меньше.

Ещё одним результатом работы комиссии стала рекомендация о сохранении аналогового телевизионного вещания на Донбассе и вблизи админграницы с оккупированным Крымом после отключения аналогового телевидения по всей территории страны.

Также по инициативе Комиссии были предусмотрены скидки до 70% на лицензионный сбор для провайдеров программной услуги, работающих на территории Донецкой и Луганской областях, что позволило им сэкономить денежные средства, пустив их на развитие своей инфраструктуры.

Не менее важным направлением деятельности Комиссии стала разработка стратегии развития телерадиоинформационного пространства и, соответственно, реализация планов, связанных с воплощением данной стратегии в жизнь.

Ещё одним масштабным направлением работы комиссии стала разработка и координация планов по возведению новых телерадиовышек и мачт и просчёт частот под них. В 2016 году была восстановлена вышка передающего центра на горе Карачун вблизи Краматорска Донецкой области. В 2017 году было построено два объекта: мачту на Чонгаре в Херсонской области высотой 150 метров и мачту высотой 130 метров в Бахмутовке Луганской области. В 2018 году была построена 190-метровая мачта в Горняке Донецкой области, а в 2020 году планируется возвести 150-метровую вышку в Попаснянском районе Луганской области.

Отдельным направлением деятельности Комиссии стало обеспечение развития телерадиовещания в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Результатом стал просчёт и передача для нужд радиовещания 115 FM-частот для организации вещания по упрощённой процедуре. В Часовом Яру в 2017 году также было организовано вещание Украинского радио в диапазоне средних волн. Также было просчитано 44 частоты для ведения аналогового телевизионного вещания и 17 новых частот для нужд цифрового телевидения (на каждой из таких частот могут транслироваться от 4 до 8 программ).

Также благодаря работе Комиссии Украине удалось получить необходимую техническую поддержку для развития вещания от таких стран как Словакия, Литва, Латвия, США, Польша.

При этом Эмине Джапарова подчеркнула, что особая важность нынешнего события заключается в том, что 11 телевизионных передатчиков, передаваемых Украине, являются совершенно новыми и современными. До того наша страна уже получила десятки теле- и радиопередатчиков от наших зарубежных партнёров, однако, это всё было оборудование, которое ранее уже эксплуатировалось в этих странах и в значительной мере устарело. Ныне же Украина получает оборудование, которое позволит организовывать вещание с большей эффективностью и меньшим потреблением электроэнергии. При этом четыре передатчика из одиннадцати уже прибыли в Украину, и уже установлены на передающих центрах в Донецкой и Херсонской областях.

В свою очередь, заместитель помощника секретаря в Европейском и Евроазиатском бюро при Государственном департаменте США Джордж Кент кратко рассказал о сотрудничестве между Украиной и Соединёнными Штатами в сфере восстановления и развития телерадиовещания на Донбассе и в Херсонской области, защиты информационного пространства, безопасности, отражения кибератак, энергетики, развития экономики, а также о помощи, которую американское правительство предоставляет Украине для решения этих задач. По словам Джорджа Кента, в период с 2014 по 2019 год Соединённые Штаты предоставили Украине помощь на общую сумму в более чем 3 миллиарда долларов. США всегда уделяли огромное внимание вопросам, связанным с развитием свободы слова и возможности получения теле- и радиослушателями максимально широкой информации из различных источников. И передача Украине 11 новых передатчиков, которые дадут более чем 4 миллионам граждан Украины возможность доступа к целому ряду общественных и коммерческих телеканалов, является одним из самых масштабных и знаковых проектов в рамках данной программы сотрудничества между двумя странами.

Член Национального совета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский отметил, что работа Комиссии стала ярким примером не только мощного международного партнёрства, но также и ярким примером партнёрства между государственными и частными структурами внутри страны.

Сергей Костинский подчеркнул, что результатом работы Комиссии стала установка четырёх мощных телевизионных передатчиков в самых проблемных с точки зрения покрытия сигналом районах Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Это Волноваха, Чонгар, Бахмутовка и Горняк.

По словам Сергея Костинского, в 2018 году, понимая необходимость перехода от «гашения пожаров» к мощному наступлению на информационном фронте, Нацсовет совместно с Министерством информационной политики, УГЦР и Концерном РРТ разработал план размещения 11 мощных передатчиков для обеспечения «коврового распространения» цифрового телевизионного сигнала вдоль линии разграничения на Донбассе и на административной границе с Крымом. Фактически, речь шла о создании на этих территориях государственной сети распространения программ цифрового телевидения с целью решения проблем национальной безопасности в информационной сфере. Данный проект, согласно планам Комиссии, должен поставить точку в процессе развёртывания сети цифрового телевидения на востоке и юге Украины. Оператором коммуникаций для реализации данного проекта, получившего поддержку USAID, стал Концерн РРТ.

Сергей Костинский вкратце описал события, происходившие в информационной сфере названных выше регионов на протяжении последних пяти лет. Весной 2014 года был захвачен Крым. И под контроль оккупантов попала вышка мощного передающего центра в Красноперекопске, которая ранее обеспечивала распространение сигнала украинских телеканалов и радиостанций не только на северные районы Крымского полуострова, но и на юг Херсонской области. Под контролем Украины, таким образом, остались лишь передатчики в Чаплинке, Новотроицке, Геническе, работавшие с малой мощностью и ранее выполнявшие исключительно вспомогательные функции. Для решения возникшей проблемы и восстановления вещания в южных районах Херсонской области и обеспечения распространения украинских телерадиопрограмм на северный Крым было решено построить новую вышку на Чонгаре. И данную работу выполнила частная компания – «Телесети Украины».

В процессе дальнейшей реализации программы восстановления вещания украинских каналов на Херсонщине новые передатчики, помимо Чонгара, были также установлены в Чаплинке и Скадовске. Мощность каждого из этих передатчиков составляет 1 кВт.

В Донецкой области самая высокая вышка, обеспечивавшая распространение сигнала теле- и радиоканалов на весь регион, находилась в Донецке. После того, как в 2014 году Донецк был захвачен сепаратистами и российскими войсками, значительная часть области оказалась лишена возможности принимать украинские программы. В том числе, без цифрового телевидения осталась линия разграничения, которая в 2014 году постоянно перемещалась. Покрытие сигналом с вышек и мачт, оставшихся под контролем Украины, было в значительной степени локальным и удовлетворяло потребности населения ограниченных территорий.

Кардинально решить проблему, по словам Сергея Костинского, удалось лишь в 2016 году, когда Концерн РРТ установил в городе Волноваха, работавший в цифровом стандарте DVB-T. Позднее он был заменён на более современный двухкиловатный передатчик стандарта DVB-T2.

Дальнейшее расширение покрытия сигналом цифрового телевидения в Донецкой области было достигнуто благодаря сооружению компанией «Телесети Украины» новой передающей мачты высотой 190 метров в Горняке. Где уже работает один из четырёх переданных Украине современных цифровых передатчиков. Однако, на сегодняшний день на территории области всё ещё имеется достаточно «белых пятен». Для их закрытия и обеспечения полноценного покрытия сигналом подконтрольных и неподконтрольных районов области, а также линии размежевания, согласно расчётам специалистов, необходимо установить дополнительные передатчики в Мариуполе, Горняке и Краматорске.

Таким образом, реализуемая Украиной программа в корне отличается от программы распространения теле- и радиосигнала боевиками, захватившими Донецк и отдельные районы области. По словам Сергея Костинского, сепаратисты сделали ставку на использование, главным образом, стратегически важной телевышки в Донецке. В то же время, правительство Украины решила применить диверсифицированный подход к организации вещания, обеспечив подачу сигнала из четырёх различных точек на территории области.

Ситуация, сложившаяся в 2014 году Луганской области, в общих чертах повторяла ситуацию в Донецкой области. Здесь также самая высокая вышка была расположена в областном центре, и после его захвата, как и в случае с Донецком, население значительной части области лишилось возможности смотреть и слушать украинские программы.

Проблему в той или иной степени удалось решить в 2017 году, когда правительством США Украине была передана мачта высотой 134 метра, которая была установлена в Бахмутовке. Благодаря этому удалось в некоторой степени компенсировать потерю контроля над вышкой в Луганске и обеспечить жителям области возможность приёма программ украинских вещателей. Для обеспечения же коврового покрытия области цифровым сигналом в текущем году планируется установка и ввод в эксплуатацию новых передатчиков в Широком, Бахмутовке и Подгоровке. А в следующем, 2020 году, в Попаснянском районе планируется возвести новую передающую вышку, которая и станет последним элементом масштабного проекта, обеспечив полное покрытие сигналом линии разграничения и тех районов, которые временно не контролируются правительством Украины.

Если же говорить о том контенте, которые распространяется на территорию Донбасса и Херсонской области через создаваемую новую инфраструктуру, то пальма первенства здесь принадлежит каналам системы Общественного вещания. Именно НОТУ получила наибольшее количество частот и эксплуатирует наибольшее количество передатчиков, установленных в районах с особым режимом телерадиовещания.

Также Сергей Костинский выразил благодарность частным телерадиокомпаниям, решивших принять участие в восстановлении украинского вещания в данных, коммерчески не привлекательных, районах. Это – 5-ый канал, канал Україна, ICTV, 1+1, Прямий, СТБ, Перший Західний, Черноморская ТРК, ATR, Lale. Это те каналы, которые уже пришли на линию разграничения и на административную границу с оккупированным Крымом и ведут там вещания.

Тем временем, в создаваемую новую государственную сеть цифрового телевещания уже заходят такие телеканалы, как UA: Перший, UA: Донбас, UA: Крим, UA: Херсон, UA: Культура – всё это общественные каналы, демонстрирующие высокие стандарты журналистики при освещении различных событий. Параллельно с ними будет работать телеканал государственного иновещания UATV, который готовится к запуску полноценной русскоязычной версии и который сможет рассказывать о ситуации в Украине на русском языке. Также к реализации программы решили присоединиться такие частные общенациональные телеканалы, как ICTV, СТБ, 1+1, 2+2. Кроме них в проекте участвуют такие каналы как Film.Ua Drama, Сонце, и местные телеканалы – ATR и ПравдаТУТ. Последний планирует создать отдельную версию для Донецкой области, ориентированную на освещение местных событий и новостей.

Таким образом, подвёл итоги Сергей Костинский, увеличивается количество передатчиков, увеличивается количество телеканалов, растёт качество распространяемого сигнала и аудитория, охваченная им.

В завершении пресс-конференции начальник отдела телевидения и радиовещания Концерна РРТ Леонид Семенченко рассказал подробнее о технических характеристиках передатчиков и тайминге реализации проекта. Он отметил, что первые четыре передатчика, переданные Украине в июне текущего года, были установлены и введены в эксплуатацию в таких населённых пунктах как Скадовск, Чаплинка, Чонгар Херсонской области и Горняк Донецкой области. Всё прочее оборудование, работающее «совместно» с передатчиками для обеспечения трансляции – антенно-фидерные системы, станции приёма сигнала, оборудование для мультиплексирования, каналы связи Концерн РРТ укомплектовал, оборудовал и настроил собственными силами за счёт собственных технических резервов.

С телекомпаниями, решившими принять участие в программе, были проведены соответствующие переговоры и согласованы тарифы на распространение сигнала. И с 19 августа в городе Горняк Донецкой области Концерн РРТ обеспечивает трансляцию четырёх общенациональных телепрограмм в цифровом режиме с использованием 6-го частотного телеканала. Это программы системы общественного вещания (UA: Перший, UA: Культура, UA: Донбасс) и программы мультимедийной платформы иновещания UATV. В Скадовске, Чонгаре и Чаплинке Херсонской области ведётся трансляция семи телевизионных программ на 51 частотном телеканале. Это программы общественного вещания (UA: Перший, UA: Культура, UA: Херсон, UA: Крим), а также UATV, канал СТБ и крымскотатарский телеканал ATR.

В зависимости от высоты опоры и высоты подвеса антенн радиус покрытия этих передатчиков составляет от 30 до 40 километров.

Таким образом, Концерн РРТ выполнил свою часть задач, направленных на реализацию первого этапа международной программы восстановления системы телерадиовещания на Донбассе и в южной части Херсонской области. И в настоящее время, по словам Леонида Семенченко, идёт подготовка к реализации следующих этапов, в рамках которых Украине будет передано ещё семь цифровых передатчиков мощностью 1 кВт для установки в Донецкой и Луганской областях.

В заключение Сергей Костинский проинформировал присутствующих о том, что реализация проекта будет сопровождаться мощной социальной кампанией, направленной на жителей Донецкой, Луганской и Херсонской области. Она должна будет донести до них информацию о том, что в этих регионах установлены новые цифровые передатчики, в сторону которых им и следует направлять свои антенны для получения объективной информации о том, что происходит в Украине и в мире.

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