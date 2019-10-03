Raga Establishment Limited и SCM Financial Overseas Limited окончательно урегулировали разногласия по поводу продажи «Укртелекома». Все судебные процессы были остановлены, пишет Лига.Tech.

Согласно данным, Ринат Ахметов подписал мировое соглашение в споре о продаже Укртелекома в 2013 году за 800 миллионов долларов. Претензия Raga Establishment Limited состояла в том, что СКМ («Систем Кэпитал Менеджмент») не доплатила 760 миллионов долларов по сделке.

Как известно, в 2011 году ЕСУ (дочерняя компания австрийского фонда EPIC) получила контроль над 92,79% акций «Укртелекома», а спустя два года актив был перепродан Ринату Ахметову.

Однако, как оказалось, до этого «Укртелеком» у EPIC выкупила Raga Establishment Limited (ранее имела название Epic Telecom Invest Ltd), и уже она в 2013 году продала акции Ринату Ахметову за 860 миллионов долларов.

Так вот, согласно судебной претензии Raga, СКМ внес только первый транш — 100 миллионов долларов, после чего деньги поступать перестали.

Напомним, после того, как суд признал действительным долг Укртелекома перед Ощадбанком, Исполнительная служба арестовала почти 93% акций ЕСУ.

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