LG добавила поддержку NVIDIA G-SYNC в некоторые модели OLED-телевизоров выпуска 2019 года. Изменения помогут улучшить качество игры на большом экране, сообщает пресс-служба компании.

«Новые OLED продукты от LG отличает молниеносная скорость и чрезвычайное воспроизведение цветов. А их непревзойденные характеристики и качество изображения, подтвержденные тестированием на совместимость с NVIDIA G-SYNC Compatible, гарантируют возможность полного погружения в игру, без мерцания, разрывов изображения и подвисаний», — говорится в пресс-релизе.

Отличительной чертой таких телевизоров является высокое качество изображения и скорость работы. Низкая задержка ввода и быстрый отклик позволяют сделать игру более комфортной и приятной.

«Кроме бесконечной контрастности и высокой точности воспроизведения цветов телевизоры обеспечивают сверхбыстрый отклик с частотой обновления до 120 Гц. Задержка ввода, ценой которой может стать победа или поражение, практически невидимая – 6 мс для контента с разрешением 1440p при частоте обновления 120 Гц и 13 мс для 4К контента при частоте обновления 60 Гц», — сообщают в LG.

Более того, обновленные телевизоры поддерживают современные форматы воспроизведения аудио и видео, в частности — технологии Dolby Atmos и инновационную технологию Dolby TrueHD. Это позволяет игрокам слышать и видеть игру такой, какой ее задумали разработчики.

Отмечается, что поддержка G-SYNC Compatible от NVIDIA в LG OLED телевизорах 2019 года станет доступной на отдельных рынках через обновление прошивки в следующие несколько недель.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.