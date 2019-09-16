Хорватская национальная компания OiV, предоставляющая услуги трансляции телепрограмм на территории страны, заявила о начале перехода телевидения Хорватии на цифровой стандарт второго поколения DVB-T2/HEVC.

В заявлении компании говорится, что переход на новый стандарт начался в первую пятницу сентября, когда были начаты трансляции в новом стандарте программ телевидения высокой чёткости через передатчик нового мультиплекса M2, установленный в передающем центре на горе Слеме к северу от Загреба.

В компании также сообщают о том, что параллельное вещание в двух стандартах – новом DVB-T2 и прежнем DVB-T – продлится до середины следующего года, когда трансляции в стандарте DVB-T прекратятся.

Благодаря переходу на стандарт DVB-T2 зрители получат возможность наслаждаться более стабильным приёмом с более широким покрытием территории страны. Параллельно в новом мультиплексе (М1) будут собраны все основные телеканалы, вещающие в стране, а именно – HRT1, HRT2, RTL и Nova TV.

К середине ноября возможность принимать HD-каналы из мультиплекса М2 должны получить 97% жителей Хорватии. А приём программ мультиплекса М1 после завершения переходного периода в середине 2020 должен стать доступным 99% населения страны.

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