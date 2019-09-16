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croatian dvb-t2

Хорватская национальная компания OiV, предоставляющая услуги трансляции телепрограмм на территории страны, заявила о начале перехода телевидения Хорватии на цифровой стандарт второго поколения DVB-T2/HEVC.

В заявлении компании говорится, что переход на новый стандарт начался в первую пятницу сентября, когда были начаты трансляции в новом стандарте программ телевидения высокой чёткости через передатчик нового мультиплекса M2, установленный в передающем центре на горе Слеме к северу от Загреба.

В компании также сообщают о том, что параллельное вещание в двух стандартах – новом DVB-T2 и прежнем DVB-T – продлится до середины следующего года, когда трансляции в стандарте DVB-T прекратятся.

Благодаря переходу на стандарт DVB-T2 зрители получат возможность наслаждаться более стабильным приёмом с более широким покрытием территории страны. Параллельно в новом мультиплексе (М1) будут собраны все основные телеканалы, вещающие в стране, а именно – HRT1, HRT2, RTL и Nova TV.

К середине ноября возможность принимать HD-каналы из мультиплекса М2 должны получить 97% жителей Хорватии. А приём программ мультиплекса М1 после завершения переходного периода в середине 2020 должен стать доступным 99% населения страны.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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