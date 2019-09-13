Процесс отключения аналогового телевидения (ASO) в Малайзии близится к своему завершению, которое намечено на конец сентября. Процесс был начат в конце июля, когда был запущен пилотный проект на острове Лангкави, после чего аналоговое телевидение отключали регион за регионом. Отключение аналога в двух последних регионах страны – это Сабах и Саравак – намечено на 30 сентября, и с этой даты страна полностью перейдёт на цифру.

myFreeview

Вещание в цифровом стандарте DVB-T2 было официально запущено в Малайзии в июне 2017 года. Сегодня в рамках услуги, которая работает под брендом myFreeview, пользователям предлагается 13 телевизионных каналов, шесть из которых транслируются в формате HD, а также шесть радиоканалов. Платформа myFreeview работает под управлением компании MyTV Broadcasting Sdn Bhd.

Для покрытия территории страны цифровым сигналом было установлено 44 передатчика, связанных с двумя головными станциями — Digital Multimedia Broadcasting Hub (узел цифрового мультимедийного вещания, DMBH) и Disaster Recovery Centre (центр ликвидации последствий стихийных бедствий, DRC). Программы распространяются через два мультиплекса.

В ближайшие годы ожидается дальнейшее расширение платформы myFreeview – в частности, планируется запуск дополнительных телеканалов, в том числе – с иностранным контентом. Планируется также запуск интерактивных услуг.

Кампании, запущенные для облегчения перехода на цифру

Для облегчения перехода, примерно 2 миллиона бесплатных сет-топ-боксов были переданы правительством Малайзии семьям с низким доходом. Остальные жители страны могут приобрести сет-топ-бокс непосредственно в компании MyTV за 187 малайзийских ринггитов (примерно 40 евро), однако, некоторые предпочитают покупать телевизоры с встроенным тюнером приёма DVB-T2. Есть также информация о наличии в Малайзии в свободной продаже сет-топ-боксов, продаваемых по цене в 50 малайзийских ринггитов (10 евро), однако, при покупке устройства следует проверить, есть ли на нём наклейка, свидетельствующая о том, что приставка прошла сертификацию в Малайзийской комиссии по связи и мультиедиа.

Процесс ASO сопровождался широкой образовательной и просветительской кампанией, однако, генеральный директор MyTV Майкл Чан признаёт, что в целом уровень осведомлённости населения оставляет желать лучшего.

«Возглавляя процесс подготовки к переходу на протяжении уже четырёх-пяти лет, мы были уверены в том, что каждый знает о грядущем ASO, – заявил он в интервью Digital News Asia. – Однако в реальности всё выглядит немного иначе. Некоторые группы населения, такие как жители Лангкави, как оказалось, не знают об этом. Я считаю, что ключом к успеху должна стать осведомлённость населения».

Малайзия и не только

Население Малайзии составляет 31 миллион человек, при этом в стране насчитывается 7.3 миллиона «телевизионных» домохозяйств. Наиболее популярным источником телевизионного контента в стране является спутниковое телевидение.

По данным Digital TV Research, в 2018 году его проникновение достигало 70%. На долю эфирного телевидения (цифрового и аналогового) приходилось 18%, на долю IPTV – 12%.

Переход телевидения Малайзии на цифру завершится спустя несколько месяцев после того, как данное событие имело место в соседнем Сингапуре. В настоящее время почти 70 стран мира уже завершили переход на цифру, – отмечают в Консорциуме DVB.

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