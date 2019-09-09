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Цифровое радио в Швейцарии / digital radio switzerland
Фото: WRS
В Швейцарии официально заявили о том, что аналоговое FM-вещание в данной стране будет прекращено в 2024 году.

Соответствующее заявление сделал заместитель директора Швейцарского федерального управления связи (OFCOM) Бернард Майсен. В пресс-релизе OFCOM говорится, что решение Майсена основано на действующих соглашениях и правовых нормах, регулирующих деятельность индустрии радиовещания.

Согласно данным исследования, проведенного по заказу OFCOM, в настоящее время лишь 17% радиослушателей Швейцарии получают радиопрограммы из эфира аналоговых FM-станций.

Радиокомпании Швейцарии уже планируют свернуть вещание в УКВ-диапазоне (и, в частности, аналоговое FM-вещание) к 2024 году. 80% частных радиостанций высказали своё согласие с данным решением ещё в 2015 году, а в октябре 2017 года Федеральный совет Швейцарии утвердил конечные сроки прекращения радиовещания в УКВ-диапазоне.

Майсен сообщил о том, что регулятор сектора связи Швейцарии продлит действующие лицензии, срок действия которых истекает в декабре 2019 года, до 2024. При этом он допускает возможность сокращения срока действия лицензий при согласии радио индустрии.

Данные, собираемые каждые шесть месяцев по заказу OFCOM, показывают стабильное падение интереса к аналоговому FM-вещанию. В то же время, из 100 минут, которые в среднем ежедневно проводит слушатель с радио, примерно 65 минут приходятся на прослушивания программ цифрового радио. Всего за три с половиной года интерес к цифровому радио вырос на 16%. При этом доля УКВ-вещания за тот же период снизилась на 16% – с 51% до всего лишь 35%.

Цифровое радио вытеснило аналоговое FM-вещание в жизни швейцарцев дома и на работе, однако, эта тенденция пока не распространяется на транспортные средства. Данные исследований указывают на то, что 56% от общего прослушивания радио в автомобиле составляет прослушивание программ аналоговых FM-станций. Однако, несмотря на то, что FM пока доминирует в салонах автомобилей, проникновение цифрового радио растёт и в этом секторе.

Напомним, в Швейцарии также планируют свернуть эфирное цифровое телевещание, оставив только спутниковое вещание.

В 2017 году Норвегия стала первой страной в мире, отказавшейся от аналогового радиовещания в пользу цифры. Страна перешла на цифровое радиовещание в стандарте DAB, несмотря на то, что лишь 49% норвежских автомобилистов имеют возможность принимать DAB-радио в салонах своих автомобилей. Впрочем, аналого-цифровой переход радио Норвегии затронул лишь общенациональные радиостанции. Большинство местных станций Норвегии продолжают вести аналоговое FM-вещание.

А, к примеру, в Великобритании правительство определилось с критериями, которые будут использованы для определения даты перехода страны на цифровую технологию радиовещания. Согласно решению британских регуляторных органов, об установке точной даты перехода радио с аналога на цифру доля времени, проводимого британскими слушателями за прослушиванием программ цифрового радио, должна превысить 50% от общих объёмов радиослушания.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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