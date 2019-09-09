В Швейцарии официально заявили о том, что аналоговое FM-вещание в данной стране будет прекращено в 2024 году.

Соответствующее заявление сделал заместитель директора Швейцарского федерального управления связи (OFCOM) Бернард Майсен. В пресс-релизе OFCOM говорится, что решение Майсена основано на действующих соглашениях и правовых нормах, регулирующих деятельность индустрии радиовещания.

Согласно данным исследования, проведенного по заказу OFCOM, в настоящее время лишь 17% радиослушателей Швейцарии получают радиопрограммы из эфира аналоговых FM-станций.

Радиокомпании Швейцарии уже планируют свернуть вещание в УКВ-диапазоне (и, в частности, аналоговое FM-вещание) к 2024 году. 80% частных радиостанций высказали своё согласие с данным решением ещё в 2015 году, а в октябре 2017 года Федеральный совет Швейцарии утвердил конечные сроки прекращения радиовещания в УКВ-диапазоне.

Майсен сообщил о том, что регулятор сектора связи Швейцарии продлит действующие лицензии, срок действия которых истекает в декабре 2019 года, до 2024. При этом он допускает возможность сокращения срока действия лицензий при согласии радио индустрии.

Данные, собираемые каждые шесть месяцев по заказу OFCOM, показывают стабильное падение интереса к аналоговому FM-вещанию. В то же время, из 100 минут, которые в среднем ежедневно проводит слушатель с радио, примерно 65 минут приходятся на прослушивания программ цифрового радио. Всего за три с половиной года интерес к цифровому радио вырос на 16%. При этом доля УКВ-вещания за тот же период снизилась на 16% – с 51% до всего лишь 35%.

Цифровое радио вытеснило аналоговое FM-вещание в жизни швейцарцев дома и на работе, однако, эта тенденция пока не распространяется на транспортные средства. Данные исследований указывают на то, что 56% от общего прослушивания радио в автомобиле составляет прослушивание программ аналоговых FM-станций. Однако, несмотря на то, что FM пока доминирует в салонах автомобилей, проникновение цифрового радио растёт и в этом секторе.

Напомним, в Швейцарии также планируют свернуть эфирное цифровое телевещание, оставив только спутниковое вещание.

В 2017 году Норвегия стала первой страной в мире, отказавшейся от аналогового радиовещания в пользу цифры. Страна перешла на цифровое радиовещание в стандарте DAB, несмотря на то, что лишь 49% норвежских автомобилистов имеют возможность принимать DAB-радио в салонах своих автомобилей. Впрочем, аналого-цифровой переход радио Норвегии затронул лишь общенациональные радиостанции. Большинство местных станций Норвегии продолжают вести аналоговое FM-вещание.

А, к примеру, в Великобритании правительство определилось с критериями, которые будут использованы для определения даты перехода страны на цифровую технологию радиовещания. Согласно решению британских регуляторных органов, об установке точной даты перехода радио с аналога на цифру доля времени, проводимого британскими слушателями за прослушиванием программ цифрового радио, должна превысить 50% от общих объёмов радиослушания.

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