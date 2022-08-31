Почти 9 из 10 взрослых жителей Великобритании слушают программы линейного радио

Во втором квартале 2022 года британские слушатели проводили за прослушиванием радио более 20 часов в неделю, а охват линейного радио в Великобритании достиг 88% населения (почти 9 из 10 человек). Об этом свидетельствуют данные исследования Radio Joint Audience Research (Rajar).

В последнем релизе от агентства Rajar отмечается, что 49 миллионов взрослых жителей Великобритании слушают программы линейного радио, при этом аудитория цифрового радио насчитывает 41 миллион слушателей, что составляет 73% взрослого населения страны.

В исследовании Rajar говорится, что 32% взрослых британцев слушают радио с помощью планшета или смартфона как минимум раз в месяц, что на три процента превышает показатель третьего квартала 2021 года.

Из этого следует, что 38% всех пользователей смартфонов и планшетов в возрасте от 15 до 35 лет слушают радио, – отмечают в Rajar. Правда, этот процент снизился по сравнению с предыдущим кварталом.

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На долю цифрового радио приходилось 68% еженедельных часов прослушивания, на долю DAB радио пришёлся 41% прослушивания, на долю онлайн – 22% и на долю DTV – 5%.

На долю DAB пришлось 60% от всего времени прослушивания программ цифрового радио, составляющего примерно 407 миллионов часов, в то же время на долю смарт-колонок приходилось 16% времени, или 107 миллионов часов.

Исследование показало, что 53% пользователей смарт-колонок сказали, что они использовали систему для прослушивания радио еженедельно, в то время как 22% делали это каждый день.

Самым популярным местом для прослушивания радио у британцев был дом, далее разместились автомобили и другие виды транспорта и, наконец, работа.

Напомним, в январе текущего года в Великобритании запустили радиостанцию, которая транслирует исключительно живые выступления звёзд музыкальной сцены.