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Доля прослушивания цифрового радио в Швейцарии достигла отметки в 75%

НовостиРадио

С приближением намеченного на 2024 год отключения аналогового радиовещания в Швейцарии местные слушатели продолжают переходить на прослушивание радиопрограмм в цифровом стандарте DAB+ и через платформы IP-радио в интернете.

Весной 2022 года три четверти всего времени, которое жители Швейцарии тратили на прослушивание радио, приходилось на цифровые платформы. Если рассматривать тенденции в долгосрочном развитии, то с осени 2015 года доля прослушивания программ цифрового радио выросла на 26%, в то время как доля аналогового радио уменьшилась на половину. В конце августа на SwissRadioDay Швейцарская рабочая группа по цифровой миграции, известная как WG DigiMig, обнародовала данные о количестве слушателей весной 2022 года.

Согласно данным опроса, которым располагает WG DigiMig, лишь 13% респондентов сказали, что слушают исключительно аналоговое FM-радио; 31% сообщили, что они слушали как аналоговое, так и цифровое радио; и 43% отметили, что слушают только цифровое радио. Ещё 10% людей сообщили, что вообще не слушают радио.

На долю онлайн-радио, которое особенно любит молодёжь, пришлась треть от общего времени слушания радио, а наиболее популярной оказалась цифровая эфирная платформа DAB+: с помощью этой технологии происходило до 41% случаев прослушивания радиопрограмм.

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В своей речи на SwissRadioDay, носившей название «Радио без FM – кого это волнует?» директор швейцарского медиа-регулятора BAKOM Бернард Майсен отметил, что швейцарские слушатели неуклонно двигаются к альтернативам традиционному FM-вещанию. По его словам, будущий успех радио обеспечит контент, а не используемая для его распространения платформа.

Господин Майсен заверил, что отключение аналогового FM-радиовещания в конце 2024 года является окончательно решённым вопросом. Поєтому регуляторы будут принимать все необходимые меры для обеспечения перехода на цифровой стандарт радиовещания в соответствии с требованиями действующего законодательства. BAKOM уже потратил 63 миллиона швейцарских франков (приблизительно 64.2 миллиона долларов США) на информирование слушателей и вопросы, которые должны облегчить этот переход для вещателей.

Комментируя другие данные опроса, в WG DigiMig отметили, что 76% всего прослушивания радиопрограмм в немецкоязычных кантонах Швейцарии приходится на цифровые платформы. В кантонах, где говорят на итальянском, доля цифровых платформ составляет 75%, а в швейцарско-романской части страны – 72%.

Среди всех возрастов доля цифрового прослушивания радио составляет не менее 70%. При этом среди людей в возрасте от 15 до 34 лет 82% слушателей радио предпочитают цифровые технологии.

Цифровые радиоприёмники являются стандартным оборудованием, которым комплектуется большинство новых автомобилей, продаваемых в Швейцарии. Поэтому 51% от всего слушания радио в автомобиле весной 2022 года приходилось на прослушивание через DAB+. Ещё 11% от всего прослушивания радио в автомобиле составляло слушание через интернет-платформы, где ведётся потоковое вещание IP-радио.

Напомним, ранее в Швейцарии родители назвали своего ребёнка в честь провайдера ради 18 лет бесплатного доступа в интернет.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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