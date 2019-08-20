Спутниковая группировка турецкой компании Turksat, в которую сегодня входят аппараты 3A, 4A и 4B, будет расширена. Об этом сообщает издание Hürriyet Daily News со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Турции.

В своём интервью министр Джахит Турхан заявил, что Турция будет предоставлять услуги спутниковой связи для клиентов в Азии, Африке и Европе, используя группировку из шести спутников. По словам Турхана, турецкие спутники охватят своим сигналом даже территории тюркских республик Центральной Азии и Китай.

В настоящее время Турция также располагает в космосе тремя научными спутниками (Götürk-1, Göktürk-2 и спутник для наблюдения за поверхностью Земли – RASAT).

В настоящее время Турция эксплуатирует спутники, находящиеся на трёх различных долготах земного шара, и планирует запустить в космос ещё один, Turksat 5A, для работы в орбитальной позиции 31 градус восточной долготы. По словам Турхана, спутник Turksat 5A, находящийся в настоящее время в производстве, обеспечит стране возможность получить права на использование новых частот. В свою очередь, ещё один новый спутник — Turksat 5B – позволит расширить доступную ёмкость в позиции 42 градуса восточной долготы, а также освоить новые частоты.

Спутники Turksat 5A и 5B создаются компанией Airbus. Их запуск намечен на 2020 и 2021 годы соответственно.

В начале 2022 года, по словам Турхана, в космос планируется запустить очередной аппарат — Turksat 6A. Он добавил, что в настоящее время этот спутник уже сооружается в Центре сборки, интеграции и испытаний спутниковых систем, расположенном на территории цехов Turkish Aerospace (TAI) в столице страны – Анкаре.

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