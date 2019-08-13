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Фото: Soho
О проблемах в системе безопасности оборудования было объявлено в субботу на конференции Defcon.

Эксперты, занимающиеся вопросами безопасности, выявили несколько уязвимостей в системе защиты оборудования для организации точек доступа 4G от китайского производителя гарнитур ZTE. Данные уязвимости в системе безопасности позволяют потенциальным хакерам перенаправлять трафик с точки доступа на сайты, содержащие вредоносный код.

О недостатках в системе безопасности, обнаруженных исследователем компании Pen Test Partners, скрывающимся под псевдонимом «Dave Null», было объявлено в субботу на проходившей в Лас-Вегасе ежегодной конференции хакеров Defcon, – сообщает CNET.

Null отметил, что для того, чтобы воспользоваться уязвимостью, злоумышленнику необходимо, чтобы жертва посетила сайт с вредоносным кодом, подключившись в сеть через точку доступа, построенную на базе оборудования компании ZTE.

Заполучив пароль к точке доступа, злоумышленник получает широкие возможности для проведения последующих атак.

Хакер может следить за активностью человека в сети, использовать точку доступа для проведения атак на подключенные к ней устройства и перенаправлять трафик на сайты, содержащие ещё более вредоносный код.

Null считает, что в наибольшей степени данная уязвимость характерна для устройств производства компании ZTE, относящихся к линейке «MF», поскольку множество таких устройств использует один и тот же код.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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