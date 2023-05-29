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В Украине обсуждают возможность отказа от китайского телеком-оборудования

НовостиТелеком
Фото: Rubic.us
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В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) началось обсуждение отказа от использования украинскими операторами связи телекоммуникационного оборудования, изготовленного в Китае. Об этом в интервью dev.ua сообщил Владимир Зверев, руководитель управления информационной безопасности службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности аппарата СНБО.

По его словам, сейчас происходит обсуждение этой инициативы, поскольку важно учитывать риски, а решение должно быть обоснованным.

Руководитель управления считает, что ограничение использования китайского телекоммуникационного оборудования будет преимущественно касаться операторов, работающих с государственными сетями или подключенных к государственным структурам.

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«Нужно тщательно рассчитывать все возможные последствия и видеть, как это повлияет на результат. Поэтому возможны варианты, когда к операторам, работающим с государственными сетями или подключенным к государственным учреждениям, будут применены более жесткие требования», – выразил свое мнение Зверев.

Юрий Мацик, директор департамента по развитию фиксированного интернета Мицифры, также подтвердил, что министерство получило запрос от СНБО относительно возможного запрета использования китайского оборудования. Он пояснил, что существуют два возможных пути: запрет на приобретение нового оборудования с разрешением на использование имеющегося в наличии или требование заменить уже имеющееся китайское оборудование.

«Необходимо понять, сколько это будет стоить и кто сможет это профинансировать, поскольку это требует огромных ресурсов», – прокомментировал представитель Мицифры. По его словам, замена уже работающего телекоммуникационного оборудования обойдется дороже, чем 1 миллиард долларов.

Он также отметил, что во время встреч с представителями Европы и США, которые рассматривают вопросы оказания помощи Украине, все чаще возникает вопрос оборудования китайских производителей.

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«Они могут не говорить прямо, можно ли использовать это оборудование, но в последнее время они все больше интересуются этим. Если это приобретает актуальность, то это вопрос, который волнует людей. Поэтому в СНБО возникает необходимость выяснить, как вести себя в данной ситуации», – объяснил Мацик.

В интервью изданию dev.ua он также отметил, что на продукцию китайских производителей, в том числе государственной компании ZTE и частной компании Huawei, приходится примерно 70% оборудования некоторых мобильных операторов Украины.

Ранее мы сообщали, что Великобритания продлила крайний срок, в течение которого операторы должны удалить оборудование Huawei из своих сетей 5G.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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