Количество абонентов услуг платного ТВ в Бразилии резко снизилось за минувший год. Потери составили 1.23 миллиона подписчиков.

Согласно данным бразильского Национального агентства по вопросам телекоммуникаций Anatel, по состоянию на июнь текущего года общая абонентская база служб платного телевидения, действующих в стране, составила 16.71 миллиона человек – на 528 000 меньше, чем в первом квартале текущего года.

В первом квартале падение затронуло все платформы дистрибуции услуг платного ТВ, но в наибольшей степени пострадала DTH. Количество пользователей услуг DTH снизилось за год на 943 973 человека, а падение за квартал составило 332 396 абонентов. В настоящее время число подписчиков услуги составляет 8.9 миллиона.

Технология HDSL занимает по популярности второе место, и пострадала в меньшей степени – потери за квартал составили 131 105 человек, а за год – 399 588. В настоящее время на услугу подписано 7.1 миллиона бразильцев.

Платформа FTTH продемонстрировала годовой рост на 112 388 подписчиков, однако во втором квартале здесь было отмечено падение на 64 460 подписчиков, и сегодня их общее число составляет 701 070.

Среди всех операторов услуг платного ТВ лишь Oi TV может похвастаться годовым ростом на 1.77% – до отметки в 1.6 миллиона подписчиков. Благодаря данному росту и на фоне неудачного года для компании Telefônica (которая потеряла примерно 150 000 абонентов) компания Oi TV стала третьим по числу абонентов провайдером услуг платного ТВ в стране.

По количеству абонентов компания Oi TV отстаёт от Sky/AT&T и Telecom Americas – последняя, к слову, за год потеряла более 7 000 000 подписчиков. Однако, несмотря на это Telecom Americas по-прежнему остаётся бесспорным лидером рынка – число её абонентов примерно на 3 миллиона выше, чем у ближайшего конкурента – компании Sky/AT&T, абонентская база которой сегодня насчитывает 5 миллионов человек.

Среди всех бразильских штатов наибольшее количество подписчиков услуг платного ТВ проживает в штате Сан-Паулу – здесь насчитывается 6 209 795 подписанных контрактов. В Рорайме зарегистрировано наименьшее количество абонентов услуг платного ТВ: в июне в штате было всего 16 283 подписанных контракта на услуги платного телевидения.

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