Запуск двух спутников связи — I-39, принадлежащего компании Intelsat, а также спутника для научной миссии Европейского космического агентства, укомплектованного также модулем для Avanti (известен как Hylas 3), откладывается. Об этом сообщает Advanced Television.

Изначально запуск был намечен на 24 июля – спутники должна была вывести в космос гигантская ракета Ariane 5. Однако, согласно последним данным, отправка аппаратов в космос отложена, как минимум, до 30 июля.

Причиной задержки стала неудача с запуском ракеты Vega 10-го июля, когда на орбиту не удалось вывести военный спутник, принадлежащий Объединённым Арабским Эмиратам. Vega – ракета меньшего, чем Ariane 5, размера, однако, операторам запуска таких ракет также является компания Arianespace. Ракета упала в воды Атлантического океана вскоре после старта с космодрома во Французской Гвиане. По слухам, из-за этой аварии компания Arianespace в настоящее время проводит дополнительную проверку Ariane 5, всегда считавшейся сверхнадёжной.

После выхода на рабочую околоземную орбиту в позиции 62 градуса восточной долготы спутник Intelsat I-39 заменит спутник I-902, который был запущен компанией Arianespace в 2001 году. Спутник I-39 был построен компанией Maxar—built (ранее известной как Space Systems/Loral) и будет обслуживать клиентов компании на территории Африки, Ближнего Востока и Азии.

Плановый срок эксплуатации спутника Intelsat 902 на орбите должен был составить 13 лет, однако, к моменту замены его спутником Intelsat I-39, данный срок будет превышен на 45%, что является неплохим примером качественного использования космических ресурсов.

Новый спутник I-39 оснащён транспондерами как C-, так и Ku-диапазона, а для манёвров, связанных с подъёмом на проектную орбиту, будет использовать гибридный электрический и химический двигатель. Достигнув проектной орбиты, спутник будет сохранять свое положение на ней, используя исключительно электрический двигатель, что позволит повысить его эффективность за счёт снижения массы при запуске с одновременным улучшением гибкости и технических характеристик аппарата. Проектный срок эксплуатации спутника на орбите – минимум 15 лет.

Напомним, в начале месяца стало известно, что Израиль готовится к запуску спутниковой группировки для оказания услуг телерадиовещания и доступа в сеть. Стартап собрал порядка 16 миллионов долларов.

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