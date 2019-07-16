Компания Samsung запатентовала новый смартфон. Экран устройства может раздвигаться до размеров планшета, передает Andro News.

Согласно данным, смартфон имеет экран, расширяющийся в правую сторону. В разложенном состоянии устройство напоминает планшет. Возможно, именно так может выглядеть Samsung Galaxy S11.

«Смартфон может получить вырез на дисплее под динамик и фронтальную камеру, а на тыльной стороне установят тройную основную камеру, которая будет расположена горизонтально в верхнем правом углу. На нижней грани установят динамик и порт USB Type-C», — пишет ресурс.

Напомним, в прошлом месяце Samsung также получил новый патент. Компания разработала смартфон с гибким экраном.

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