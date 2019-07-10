Спутники OneWeb прошли испытания и демонстрируют качественную работу. Об этом британская компания сообщила в Twitter.

«Результаты испытаний хорошие. Спутники работают лучше, чем ожидалось. Авионика в норме, энергосистемы в норме, связь в норме, системы управления и контроля в норме», — говорится в сообщении.

Напомним, OneWeb планирует отправить в космос 900 спутников с целью собрать мощнейшую группировку для обеспечения широкополосного доступа к интернету во всем мире. Россия подписала контракт на участие в проекте в 2015 году.

27 февраля Arianespace вывел шесть спутников OneWeb на орбиту с помощью российской ракеты-носителя «Союз». Запуск состоялся с космодрома Куру во французской Гвиане.

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