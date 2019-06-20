Роскомнадзор возьмется за тщательную проверку контента видеосервисов. Компания «М 13» подготовит для регулятора соответствующую систему мониторинга, пишет Коммерсантъ.

Согласно данным, основным заданием новосозданной системы будет контроль над соблюдением видеоплатформами закона «Об информации». То есть, фильмы, сериалы и шоу будут мониторить на предмет экстремистских, пропагандистских материалов, сцен насилия, нецензурных выражений и т.д.

Как уже было сказано, проверке подлежат крупные видеосервисы России. Однако, согласно тому же закону «Об информации», под определение «аудиовизуальный сервис» не подпадают платформы, контент которых производят преимущественно зрители. Таким образом, мониторинг коснется онлайн-кинотеатров, но обойдет стороной видеохостинги вроде YouTube или Rutube.

Стоит отметить, что эксперты в своих прогнозах неутешительно категоричны. Как напомнил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, похожая система контроля уже разрабатывалась ранее для кабельного телевидения, причем кабельщики пошли навстречу. Однако, спустя полтора года, инициатива не получила никакого продвижения, следовательно — в этот раз ситуация может повториться.

К слову, в последнее время российские онлайн-кинотеатры одарены пристальным вниманием властей. В конце мая Министерство культуры обязало их отчитываться о просмотрах фильмов. Сервисы вынуждены предоставлять информацию в единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС).

В свою очередь онлайн-кинотеатры такая идея не вдохновила. Ассоциация «Интернет-видео» (АИВ) от имени видеосервисов отправила в Министерство культуры письмо, в котором представители отрасли выразили сомнение в уместности создания системы контроля. В частности платформы намекают на некую дискриминацию, связанную со свободой от отчетности сервисов вроде YouTube или iTunes.

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