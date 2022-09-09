Пятница, 9 сентября, 2022

Викторины, видео без рекламы и плата за курсы: YouTube добавил новые функции для авторов образовательного контента

НовостиВидеосервисы

В YouTube появились новые функции для авторов и организаций, которые используют видеоплатформу для создания образовательного контента. 

В блоге YouTube сообщается о запуске встраиваемого видеоплеера для образовательных приложений, который удаляет рекламу, внешние ссылки и рекомендации, чтобы зрители могли «не отвлекаться».

Плеер без рекламы и рекомендаций будет доступен для избранных партнёров, в число которых входят такие образовательные технологические компании, как EDpuzzle, Google Classroom, Purdue University и Purdue Global.

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YouTube также анонсировал новые инструменты для авторов, создающих образовательный контент на платформе, в том числе возможность взимать плату со зрителей за свои видео. Начиная со следующего года, некоторые блогеры смогут создавать бесплатные или платные «курсы» с плейлистами видео, настроенными для аудитории. Если зритель купит курс, он сможет смотреть контент без рекламы и воспроизводить видео в фоновом режиме. Курсы сначала появятся в США и Южной Корее в бета-версии.

Также появится функция «викторины», которую пользователи могут настроить на вкладке сообщества на своем канале. В ближайшие месяцы компания представит функцию в бета-версии, а авторы получат к ней доступ в следующем году.

Ранее мы сообщали, что на главную страницу YouTube добавят раздел с подкастами.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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