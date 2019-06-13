В WorldDAB сообщили о росте продаж цифровых DAB-радиоприёмников

Данные из последнего отчёта WorldDAB свидетельствуют о том, что в 4 квартале 2018 года было продано более 75 миллионов цифровых радиоприёмников стандартов DAB/DAB+.

В WorldDAB заявили, что свежие данные о состоянии рынка указывают на то, что по состоянию на конец четвёртого квартала 2018 года в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона было продано более 75 миллионов бытовых и автомобильных приёмников DAB/DAB+. Эти цифры, подчёркивают в организации, свидетельствуют о росте в сравнении с 4-ым кварталом 2017 года, когда было продано 65 миллионов приёмников.

В WorldDAB заявляют, что «в основе отчёта лежат данные из нескольких источников, что даёт возможность получить усреднённую и адекватную информацию о продажах DAB приёмников, охвате аудитории, покрытии дорог, проникновении в домохозяйства и количестве национальных станций, вещающих в DAB/DAB+, в сравнении с FM-станциями». При подготовке отчёта была использована информация из Австралии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии и Великобритании.

Основные выводы из отчёта указывают на то, что в 67% домохозяйств Великобритании имеется в наличии по меньшей мере один DAB приёмник, а доля прослушивания цифровых радиопрограмм превышает 50% уже на протяжении трёх кварталов подряд; более 11 миллионов цифровых приёмников было продано в Германии; в Швейцарии 64% от всего слушания радио осуществляется через цифровые платформы; в Италии 46% всех продаваемых новых автомобилей укомплектованы приёмником DAB+ (в 2017 году таких было 32%); в Норвегии было продано 6 миллионов приёмников; в Австралии 69% продаваемых новых автомобилей укомплектованы приёмниками DAB+ (в 2017 году таковых было 47%).

Инфографика (смотрите на сайте WorldDAB) также даёт детальную информацию касательно ситуации с запуском цифрового радиовещания на 21 развивающемся рынке – включая информацию о проведении тестов и охвате населения.

«Минувшие 12 месяцев стали исключительным периодом для развития цифрового DAB радио, – комментирует президент WorldDAB Патрик Хеннон. – В ЕС была принята директива, требующая, чтобы все новые автомобильные приёмники имели опцию приёма программ эфирного цифрового радио. Такие страны как Австрия, Бельгия, Франция запускают у себя национальные сети вещания в DAB+, а в Германии, Великобритании, Швейцарии, Нидерландах, Италии и Австралии, где такое вещание ведётся уже давно, отмечаются рекордные показатели цифрового слушания. Мы прогнозируем, что в ближайшие годы показатели вырастут ещё больше».

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