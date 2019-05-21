В прошедшее воскресенье началась коммерческая эксплуатация первого бангладешского спутника связи — Bangabandhu-I (BS-I). Аппарат начал предоставлять фиды для трансляции местных телеканалов.

Во время торжественной церемонии по началу эксплуатации спутника шесть телеканалов подписали соглашения с Bangladesh Communication Satellite Company Limited (BCSCL), уполномоченной организацией по обслуживанию спутника BS-I.

Шесть телеканалов — Dipto TV, Samoy TV, Jamuna TV, Bijoy TV, Bangla TV и MY TV – отныне будут транслировать свои программы через спутник BS-I, – сообщает издание Dhaka Tribune.

«В ближайшие дни вещать через спутник BS-I постепенно начнут и другие телеканалы», – заявил председатель правления BCSCL Шахджахан Махмуд.

В настоящее время большинство телеканалов используют единственный принадлежащий стране спутник на тестовой основе.

На церемонии BCSCL также подписала меморандум о взаимопонимании с государственным банком Sonali касательно использования ёмкостей спутника BS-I.

По словам Шахджахана Махмуда предоставление услуг для передачи сигнала телеканалов является одной из основных – наряду с вещанием DTH-платформ – задач спутника BS-I.

Ранее компания Beximco Communications Limited уже запустила DTH-службу под брендом «Akash». Платформа «Akash» арендует 5 из 40 транспондеров спутника BS-I.

Помимо этого, спутник BS-I используется для подключения банкоматов различных банков с целью обеспечения бесперебойного и безопасного банковского обслуживания. В настоящее время данная система оттестирована и готова к работе.

Спутник BS-I был построен французской компанией Thales Alenia Space в мае 2018 года и запущен с космодрома в штате Флорида, США. Ожидается, что эксплуатация спутника станет безубыточной через семь лет после начала его коммерческой эксплуатации.

Спутник BS-I расположен в орбитальной позиции 119.1° восточной долготы и способен покрывать своим сигналом территорию стран – членов СААРК, а также территорию Индонезии, Филиппин, Мьянмы, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и части Казахстана.

Наиболее качественное покрытие – в таких странах, как Индонезия, Филиппины, Индия, Шри-Ланка, Непал и Бутан, для которых спутник изначально и проектировался.

В BCSCL наняли на два года международную консалтинговую фирму Thaicom для ведения маркетинга и продаж услуг спутника BS-I в шести странах, включая четыре соседние страны. В настоящее время данная фирма из Таиланда ведёт деятельность примерно в 20 странах мира.

Спутниковые операции включают в себя службы DTH, VSAT (терминал с очень малой апертурой), резервные каналы, службы помощи при стихийных бедствиях и многое другое.

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