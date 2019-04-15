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T-Mobile TVision Home
Фото: T-Mobile

В компании T-Mobile официально представили службу домашнего телевидения, которая вскоре начнёт работу под брендом TVision Home. По сути, новая служба стала ребрендингом службы Layer3 TV – данную компанию T-Mobile приобрела в 2017 году с целью запуска через год на её базе, как тогда выразились в компании, «совершенно новой ТВ службы, разрывающей все шаблоны». Впрочем, запуск проекта был отложен. И вот, наконец, в компании сообщили о начале работы службы.

Если верить официальному сайту TVision Home, на начальном этапе услуга будет доступна только на территории США, а именно – в Чикаго, Далласе-Форт-Уэрте, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско, Вашингтоне, округ Колумбия, и Лонгмонте, штат Колорадо, – то есть, в районах, где ранее была доступна услуга Layer3.

Стартовая месячная абонплата за пользование услугой составит 100 долларов за более чем 150 телеканалов, при этом клиентам T-Mobile полагается скидка на сумму 9.99 доллара в месяц, которая изначально будет предлагаться всем. В списке доступных телеканалов – каналы местных компаний, региональные спортивные каналы, а также прочие каналы, доступные в пакетах традиционных служб платного телевидения.

На официальном сайте TVision говорится, что в целом в рамках услуги будет доступно 275 телеканалов.

Помимо этого подписчики TVision Home получат возможность пользоваться функцией HD DVR на 400 часов (с возможностью одновременной записи нескольких программ), функцией голосового контроля при помощи Amazon Alexa либо Google Assistant, доступ к камерам безопасности Nest, подборку контента в разрешении 4K, а также доступ к каталогу из более чем 35 000 фильмов и программ, предлагаемых по запросу.

Пользователи смогут создавать собственные уникальные профили, персонализировать домашний экран, а также получать доступ к собственным DVR записям отдельно от прочих членов домохозяйства.

Также на экране телевизора можно будет просматривать контент из социальных медиа – включая фотографии и видео с вашей странички в Facebook и ленту в Twitter.

Помимо этого служба будет включать в себя потоковые приложения – такие как Pandora, iHeartRadio, XUMO, CuriosityStream, Toon Goggles и HSN; в дальнейшем к ним должны добавиться Netflix, YouTube, YouTube Kids и Amazon Prime Video.

В отличие от кабельного телевидения с необходимостью тянуть кабель в каждую комнату, пользователи услуги TVision получат возможность за 10 долларов в месяц пользоваться «лайт-боксами», которые подключаются к основному сет-топ-боксу через Wi-Fi.

Впрочем, чего не хватает – так это обещанного «разрыва шаблонов».

Даже в собственном пресс-релизе компании T-Mobile говорится, что среднестатистический абонент кабельного телевидения ежемесячно оплачивает счёт на сумму в 107.30 доллара в месяц. Если стартовая стоимость услуга составляет 90 долларов в месяц, к которым плюсуется плата за подключение дополнительных телевизоров и премиальные пакеты каналов, то здесь не просматривается особой выгоды – даже при отсутствии «скрытых платежей», таких как плата за активацию или за досрочный разрыв договора. (T-Mobile также поможет оплатить ваш контракт на услуги спутникового ТВ на сумму до 500 долларов, если вы желаете переключиться и не хотите заморачиваться с выплатой неустойки за разрыв договора).

Впрочем, в T-Mobile обещают, что цены на услугу в ближайшее время не вырастут – и это то, чего в наши дни не могут пообещать даже современные провайдеры услуг интернет-телевидение (такие как Sling TV, DirecTV Now, YouTube TV и ряд других), поскольку в прошлом году они повысили цены.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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