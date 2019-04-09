В декабре 2017 года Норвегия стала первой страной в мире, отключившей на национальном уровне аналоговое FM-вещание. Цель данного шага заключается в предоставлении слушателям возможности принимать радиопрограммы в лучшем качестве, а также в формировании для радио более устойчивой позиции перед лицом растущей конкуренции со стороны цифровых медиа и онлайн-платформ.

Спустя год и несколько месяцев после завершения перехода радио Норвегии на цифру авторы отчёта, подготовленного консорциумом WorldDAB для проходящей в Лозанне конференции Дни радио в Европе, исследуют то, как же переход на цифру повлиял на общую картину с прослушиванием радиопрограмм в Норвегии.

Ключевые выводы авторов исследования:

Общие объёмы слушания радио по состоянию на 2019 год аналогичны тем, которые были отмечены в 2016.

Ежедневный охват радио сегодня составляет 67% населения страны – при 68% в 2016 году.

Слушатель остаётся в 2019 году с радио дольше – в среднем по 146 минут в день, при 127 минутах в 2016.

86% радиослушателей слушают программы цифрового радио в стандарте DAB+, в 2016 году таких было 55%.

Одним из основных аргументов сторонников перехода на цифру была возможность увеличения разнообразия выбора радиопрограмм, доступных в эфире страны. Внедрение вещания в стандарте DAB+ позволило увеличить количество общенациональных радиостанций, доступных на всей территории Норвегии, с пяти до 32, значительно расширив возможность выбора для всех демографических групп. Новые радиостанции завоевали огромную популярность среди слушателей, и в настоящее время доля их слушания составляет 36% от общих объёмов прослушивания радиопрограмм.

Также весьма популярными среди норвежских слушателей оказались сезонные и «всплывающие» – приуроченные до определённых событий – радиостанции. Во время Зимней Олимпиады и Кубка мира FIFA доля слушания радиостанции NRK Sport вырастала в некоторые дни с обычных 1-2% до 20%, что делало её третьей по популярности станцией страны и притягивая внимание слушателей к таким «всплывающим» станциям.

Значительно выросло и проникновение приёмников, совместимых со стандартом DAB+ – и, в частности, количество автомобилей, укомплектованных такими радиоприёмниками: сегодня практически все новые автомобили (98%), продаваемые в Норвегии, оборудованы приёмником стандарта DAB+. По прогнозам экспертов, через три-четыре года 80% всех автомобилей на дорогах Норвегии будут иметь в салоне приёмник DAB+.

«Наиболее важным прошлогодним событием в Норвегии стало увеличение объёмов слушания радио после перехода на цифру, – говорит генеральный директор Norsk Radio и член правления WorldDAB Оле Йорген Торвмарк. – Цифры, характеризующие слушание радио, в настоящее время – примерно на том же уровне, что и до отключения аналогового FM, и, завершив переход на цифру, норвежская радиоиндустрия сосредоточилась на вопросах лучшего контроля оставшихся способов распространения радиопрограмм и пользовательских данных».

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