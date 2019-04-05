Samsung сообщил о рекордных убытках. За первые три месяца текущего года доход южнокорейской компании сократился на 14%, передает 3Dnews.

Согласно данным, операционная прибыль Samsung за отчетный период упала на 60% в сравнении с первым кварталом прошлого года. На сегодня она составляет порядка 5,5 миллиарда долларов. Такие маленькие цифры компания не называла с 2014 года.

Как объясняет ситуацию сам производитель, падение прибыли связано, прежде всего, со снижением цен на сим-карты, а также с ослаблением спроса на смартфоны в силу жесткой конкуренции со стороны Apple.

Недавно Samsung сообщал о планах ввести в продажу свой 5G-смартфон Samsung Galaxy S10. Компания рассчитывает, что новое устройство поможет повысить показатели продаж.

Напомним, в конце прошлого месяца о трудной финансовой ситуации отчиталась Sony — ее доля на рынке смартфонов упала ниже 1%. В связи с этим техногигант принял решение закрыть завод по производству мобильных устройств в Китае.

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