В 2018 году украинцы потратили на мобильные звонки на 50 миллиардов минут меньше, нежели годом ранее. Абоненты все больше предпочитают общаться с помощью мессенджеров, передает Лига.Tech.

Сообщается, что в 2016-2017 годах динамика объемов голосового трафика операторов мобильной связи оставалась примерно на одном уровне. Так, тремя годами ранее, количество выговоренных минут составляло около 241,3 млрд., а год спустя увеличилось примерно до 241,4 млрд.

На сегодня же этот показатель не достигает и 189 миллиардов минут. Причина такого снижения в том, что по большей мере украинцы общаются с помощью Viber и подобных приложений.

Отмечается, что, несмотря на общее снижение объемов голосового трафика, количество минут, использованных для звонков на другие сети, выросло. Предположительно, это связано с тем, что стоимость таких вызовов была снижена.

Напомним, согласно данным Государственной службы статистики, мобильная связь в Украине лидирует по количеству доходов и абонентов. Прошедший год принес мобильным операторам доход в более чем 38 миллиардов гривен. Кроме того, состоянием на 1 января 2019 года в Украине было зафиксировано более 108 млн. абонентов связи.

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