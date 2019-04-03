Технология, позволяющая проводить новые миссии и реализовывать новые возможности с «программным проталкиванием» будет готова к использованию при запусках уже в этом году.

В компании Lockheed Martin заявили о начале использования в этом году новой технологии, которая позволит менять миссии спутников после их выхода на орбиту. Спутники, запущенные в космос год, десять или даже пятнадцать лет назад, главным образом, обладают теми же возможностями, которыми они обладали на момент запуска.

Ситуация изменится благодаря новой архитектуре, которая даст пользователям возможность добавлять новые характеристики и определять новые задачи для спутника путём «программного проталкивания» – подобно тому, как вы устанавливаете приложение на смартфон. Новая технология, получившая название SmartSat, представляет собой программно-определяемую спутниковую архитектуру, которая позволит расширить функциональные возможности полезной нагрузки нескольких новаторских нано-спутников, готовых к запуску в этом году.

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«Представьте себе спутник нового типа, который чем-то похож на смартфон. Вы добавляете приложение SmartSat на спутник, находящийся на орбите, и его миссия изменяется, – говорит исполнительный вице-президент Lockheed Martin Space Рик Эмброуз. – Мы первые, кто решил использовать эту революционную технологию для множества миссий. Благодаря технологии SmartSat наши клиенты получат беспрецедентную гибкость и широкие возможности для изменения задачи и технологий во время миссий, а кроме того – дополнительные возможности для вычислений в космосе».

В этом году компания Lockheed Martin планирует включить технологию SmartSat в десять программ, среди которых – нано-спутники Linus и Pony Express, которые первыми и отправятся в космос. Это, по сути, модели, тестовые спутники, для создания которых использовались средства, выделяемые на проведение исследований. Они готовы к запуску в 2019 году и будут построены на первых шинах LM 50.

В рамках проекта Linus в космос будут запущены два сверхмалых спутника 12U, которые должны будут продемонстрировать возможности технологии, испытать на практике систему SmartSat, а также компоненты спутника, произведенные методом 3D-печати.

Pony Express строит несколько спутников 6U, предназначенных для работы на низкой околоземной орбите, планируя проверить в условиях космоса целый ряд современных сетевых технологий. Спутник Pony Express 1 – первопроходец в секторе программно-определяемых модулей, который должен будет протестировать инфраструктуру облачных вычислений и который разрабатывался на протяжении девяти месяцев. Последующие миссии Pony Express докажут функциональность роящихся частотных формаций, а также космической связи.

«Технология SmartSat – это огромный шаг вперёд на пути к глобальным изменениям подходов к проектированию, постройке и запуску спутников, – говорит Эмброуз. – Шина LM 50 является идеальной платформой для тестирования этой новой, революционной технологии. Мы самостоятельно обеспечиваем наши миссии, чтобы продемонстрировать множество новых возможностей, которые можно реализовать на любом спутнике нашей группировки – начиная от нано-спутника LM 50 и заканчивая флагманским спутником LM 2100. И данная технология не только применима к наземным станциям, повышая наземно-космическую интеграцию, однажды она обеспечит прямое подключение к самолётам, кораблям и транспортным средствам, дав передовым пользователям невиданные ранее возможности подключения к космическим мощностям».

Вопросы кибербезопасности являются ключевым элементом этой новой технологии. Спутники, в которых реализована поддержка технологии SmartSat, могут быстрее восстанавливаться, проводить самодиагностирование на предмет выявления неисправностей, а также поддерживать друг друга при наличии необходимости, что значительно повышает надёжность их работы. Данные спутники также способны более успешно выявлять и отражать кибер-угрозы, действуя автономно. При этом их бортовая кибер-защита может регулярно обновляться для реагирования на новые угрозы.

SmartSat использует гипервизор для безопасной контейнеризации виртуальных машин. Это технология, позволяющая одному компьютеру управлять виртуально множеством серверов, максимально увеличивая объёмы памяти, внутреннюю обработку и пропускную способность сети. В ней используется многоядерная обработка, что является новым веянием для космоса. Это позволяет спутникам обрабатывать на орбите большее количество данных, благодаря чему они могут передавать в лучах на землю наиболее критически важную и релевантную информацию – экономя затраты на ёмкости канала и снижая нагрузку на наземные станции, открывая таким образом возможность создавать в космосе дата-центры.

SmartSat использует мощный, устойчивый к радиации компьютер, разработанный Национальным научным фондом по изучению космоса, высокой производительности и надёжности вычислений, известным как SHREC. Lockheed Martin помогает SHREC финансировать исследования, получая взамен доступ к передовым мировым технологиям и возможность сотрудничества со студентами-исследователями.

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