UARU

UARU

Луна получит собственную сеть связи и навигации

НовостиСпутниковая связь
Фото: Freepik
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Она будет называться Parsec и обеспечит возможность бесперебойной связи между Землей и Луной.

Компания Lockheed Martin намерена построить и запустить в космос созвездие небольших лунных спутников. Оно обеспечит бесперебойную связь с Землёй и улучшит навигацию на Луне.

Проект носит название Parsec, и им занимается новая ориентированная на Луну коммерческая дочерняя компания Lockheed Martin – Crescent Space. Цель создания сети Parsec состоит в том, чтобы решить проблему обеспечения надёжной связи с будущей постоянной базой на Луне с помощью новой коммуникационной сети.

Lockheed Martin строит ряд малых спутников для сети Parsec, используя свою платформу SmallSat под названием Curio. Они будут работать на программном обеспечении SmartSat, а управлять ими будет программное обеспечение для планирования миссий COMPASS/Horizon.

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Спутники будут выполнять функцию орбитальной ретрансляционной сети, обеспечивающей полное покрытие поверхности Луны и бесперебойное соединение с Землёй. Дополнительное преимущество сети состоит в том, что она будет одновременно выполнять функцию точной системы позиционирования на Луне. Поэтому с её помощью можно будет точно определить местонахождение каждого объекта на её поверхности.

Компания Lockheed Martin намерена запустить первые спутники Parsec и, соответственно, ввести сеть в эксплуатацию в 2025 году. После этого ею будет владеть и управлять Crescent Space. В будущем система Parsec может включать до 230 станций на лунной поверхности, способных общаться друг с другом, спутниками на лунной орбите и станциями на Земле.

Ранее мы сообщали, что к концу текущего года Nokia построит на Луне сеть 4G-связи.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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