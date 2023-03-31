Луна получит собственную сеть связи и навигации

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Она будет называться Parsec и обеспечит возможность бесперебойной связи между Землей и Луной.

Компания Lockheed Martin намерена построить и запустить в космос созвездие небольших лунных спутников. Оно обеспечит бесперебойную связь с Землёй и улучшит навигацию на Луне.

Проект носит название Parsec, и им занимается новая ориентированная на Луну коммерческая дочерняя компания Lockheed Martin – Crescent Space. Цель создания сети Parsec состоит в том, чтобы решить проблему обеспечения надёжной связи с будущей постоянной базой на Луне с помощью новой коммуникационной сети.

Lockheed Martin строит ряд малых спутников для сети Parsec, используя свою платформу SmallSat под названием Curio. Они будут работать на программном обеспечении SmartSat, а управлять ими будет программное обеспечение для планирования миссий COMPASS/Horizon.

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Спутники будут выполнять функцию орбитальной ретрансляционной сети, обеспечивающей полное покрытие поверхности Луны и бесперебойное соединение с Землёй. Дополнительное преимущество сети состоит в том, что она будет одновременно выполнять функцию точной системы позиционирования на Луне. Поэтому с её помощью можно будет точно определить местонахождение каждого объекта на её поверхности.

Компания Lockheed Martin намерена запустить первые спутники Parsec и, соответственно, ввести сеть в эксплуатацию в 2025 году. После этого ею будет владеть и управлять Crescent Space. В будущем система Parsec может включать до 230 станций на лунной поверхности, способных общаться друг с другом, спутниками на лунной орбите и станциями на Земле.

Ранее мы сообщали, что к концу текущего года Nokia построит на Луне сеть 4G-связи.