Американская компания показала технологию обслуживания спутников на орбите. Как она работает?

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Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin провела успешную демонстрацию работы на орбите своей системы In-space Upgrade Satellite System (LM LINUSS), доказав способность малых спутников играть важную роль в поддержке работы критически важной космической архитектуры. Вышеупомянутые высокоавтоматизированные спутники типа CubeSat могут производить регулярную модернизацию существующих группировок, добавляя им новые возможности и продлевая проектный срок эксплуатации космических аппаратов.

Что известно о LM LINUSS

Система LM LINUSS, разработанная благодаря внутреннему финансированию Lockheed Martin, состоит из двух спутников LM 50 12U CubeSat – каждый размером примерно с тостер на четыре ломтика.

Во время пребывания на орбите система продемонстрировала высокоавтоматизированные операции сближения и приближения (RPO), обеспечивающие сложное, но точное маневрирование между несколькими спутниковыми группировками. Это позволяет координировать обслуживание спутников на орбите и проводить масштабные обновления на любых орбитах.

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Демонстрация RPO являлась частью миссии Lockheed Martin по проверке основных возможностей маневрирования, необходимой для организации будущих миссий по модернизации и обслуживанию космических аппаратов.

Как работает система

Во время недавней демонстрации один из спутников LM LINUSS CubeSat выполнял роль назначенного обслуживающего летательного аппарата. Он двигался по траектории полёта ко второму спутнику CubeSat, выполнявшему роль стационарного космического объекта (RSO).

Как только спутник обслуживания приближался к RSO, бортовые алгоритмы наведения в режиме реального времени вносили окончательные корректировки, необходимые для завершения операции сближения.

О наибольшем успехе было объявлено, когда спутники CubeSat маневрировали друг около друга и продемонстрировали высокий уровень подготовки к выполнению будущих миссий по обслуживанию клиентских спутников.

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Параллельно спутники протестировали программное обеспечение Horizon 2.0 от Lockheed Martin для передачи команд и управления (C2), а также усовершенствованное программное обеспечение RPO; поддерживаемую связь с защищённой облачной архитектурой для телеметрии миссии, отслеживания и контроля; а также продемонстрировали возможности миниатюрной системы Space Domain Awareness.

Помимо этого, эксперимент должен был проверить в работе новую высокопроизводительную бортовую систему обработки данных, малотоксичный двигатель, инерционные измерительные устройства, систему машинного видения и компоненты, напечатанные на 3D-принтере.

В компании отметили, что, исходя из отзывов клиентов, систему LM LINUS можно считать самой мощной на сегодняшний день парой спутников CubeSat на геосинхронной околоземной орбите. Космический аппарат обладает лучшей плотностью шин, лучшим размещением модулей и лучшей системой обработки данных на орбите, чем любой другой CubeSat, что помогает реализовать революционные возможности миссий в будущем.

Ранее мы сообщали, что Lockheed Martin намерена построить и запустить в космос созвездие небольших лунных спутников.