В компании Qualcomm подтвердили информацию о разработке беспроводной гарнитуры виртуальной реальности, которая также будет подключаться к ПК, обеспечивая новый уровень удобства в VR-играх. Об этом пишет ChannelNews.

Новая VR-гарнитура, о которой сообщалось в блоге компании, может появиться в продаже в странах Азии уже до конца текущего года – о начале продаж устройства в конкретной стране будет сообщаться отдельно.

Гарнитура от компании Qualcomm будет представлена на Конференции для разработчиков игр, которая будет проходить на этой неделе в Сан-Франциско.

Новая гарнитура собрана на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845 и будет подключаться к игровому ПК через радиоканал на частоте 60 ГГц с задержкой в 10 мс, заявили в Qualcomm.

Компьютеры и консоли, к которым будет подключаться гарнитура, должны будут поддерживать стандарт 802.11ad Wi-Fi, а также на них должно быть установлено программное обеспечение Qualcomm.

Несмотря на то, что это лишь проект, первая такая гарнитура должна выйти на рынок уже в ближайшее время под маркой Pico Neo2 VR – её выпустит компания Pico VR.

Если производство гарнитур такого типа поддержат и другие производители, можно смело заявлять о том, что компания Qualcomm открывает новый уровень удобства и погружения в VR игры.

Напомним, ранее стало известно, что компания Sony запатентовала беспроводную гарнитуру виртуальной реальности – PlayStation VR.

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