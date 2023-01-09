Представлена ​​функция Snapdragon Satellite для двусторонней спутниковой связи на Android-смартфонах

- Реклама -

Компания Qualcomm, партнер компании Iridium, предоставит пользователям телефонов на Android возможность обмениваться сообщениями через спутник.

Что произошло

Компания Qualcomm заключила соглашение с Iridium Communications. Оно предусматривает обеспечение пользователям смартфонов премиум-класса, работающих на операционной системе Android, возможность использования службы обмена сообщениями через спутник. Об этом сообщила компания-производитель чипов в конце прошлой недели.

Соглашение о партнерстве было заключено через несколько месяцев после того, как подобную функцию представила компания Apple, предоставив пользователям смартфонов iPhone 14 в некоторых странах (в том числе США и Канада) возможность доступа к службе обмена экстренными сообщениями через спутник. Эти модели смартфонов также содержат чип производства компании Qualcomm, позволяющий подключаться к спутникам в случае, когда отсутствует подключение к Wi-Fi или сетям сотовой связи.

Что известно о новой услуге

В компании Qualcomm сообщили, что новая услуга под названием Snapdragon Satellite будет доступна в некоторых регионах со второй половины 2023 года. Сначала она будет доступна на устройствах, использующих мобильную платформу Snapdragon 8 Gen 2.

Услугу Snapdragon Satellite также можно будет активировать и на других устройствах, включая лэптопы, транспортные средства и планшеты. Однако в компании не уточняют, понадобится ли для этих устройств какое-либо специальное дополнительное оборудование.

Благодаря технологии от компании Qualcomm сообщения, отправленные через службу, будут попадать в спутниковую сеть Iridium. После этого они будут перенаправляться адресатам или службам быстрого реагирования.

В компании Qualcomm также добавили, что производитель гаджетов на базе GPS – Garmin – будет координировать службы экстренного реагирования для пользователей.