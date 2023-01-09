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Представлена ​​функция Snapdragon Satellite для двусторонней спутниковой связи на Android-смартфонах

НовостиСпутниковая связь
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Компания Qualcomm, партнер компании Iridium, предоставит пользователям телефонов на Android возможность обмениваться сообщениями через спутник.

Что произошло

Компания Qualcomm заключила соглашение с Iridium Communications. Оно предусматривает обеспечение пользователям смартфонов премиум-класса, работающих на операционной системе Android, возможность использования службы обмена сообщениями через спутник. Об этом сообщила компания-производитель чипов в конце прошлой недели.

Соглашение о партнерстве было заключено через несколько месяцев после того, как подобную функцию представила компания Apple, предоставив пользователям смартфонов iPhone 14 в некоторых странах (в том числе США и Канада) возможность доступа к службе обмена экстренными сообщениями через спутник. Эти модели смартфонов также содержат чип производства компании Qualcomm, позволяющий подключаться к спутникам в случае, когда отсутствует подключение к Wi-Fi или сетям сотовой связи.

Что известно о новой услуге

В компании Qualcomm сообщили, что новая услуга под названием Snapdragon Satellite будет доступна в некоторых регионах со второй половины 2023 года. Сначала она будет доступна на устройствах, использующих мобильную платформу Snapdragon 8 Gen 2.

Услугу Snapdragon Satellite также можно будет активировать и на других устройствах, включая лэптопы, транспортные средства и планшеты. Однако в компании не уточняют, понадобится ли для этих устройств какое-либо специальное дополнительное оборудование.

Благодаря технологии от компании Qualcomm сообщения, отправленные через службу, будут попадать в спутниковую сеть Iridium. После этого они будут перенаправляться адресатам или службам быстрого реагирования.

В компании Qualcomm также добавили, что производитель гаджетов на базе GPS – Garmin – будет координировать службы экстренного реагирования для пользователей.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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