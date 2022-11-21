Сердце флагманов 2023: представлен новый чип для смартфонов Snapdragon 8 Gen 2

Расположенная в Сан-Диего компания-производитель процессоров представила свой новый чип, который будут устанавливать в смартфонах на Android высшего класса.

Компания Qualcomm выпустила на рынок свой последний на сегодняшний день процессор Snapdragon, который будет устанавливаться в следующей серии смартфонов Android высочайшего класса. Чип оснащён встроенным искусственным интеллектом, который должен улучшить обработку фотографий, звука, подключения, работу игр и усилить безопасность.

В ходе проходившего на Гавайях саммита Snapdragon компания Qualcomm сделала искусственный интеллект центральной составляющей своей маркетинговой политики по продвижению чипа Snapdragon 8 Gen 2, преследуя цель превращения торговой марки Snapdragon во всемирно известный бренд.

Под термином «искусственный интеллект» обычно понимают компьютерные системы, способные в известной степени имитировать человеческий интеллект. Сегодня это самая горячая точка сферы технологий.

Компания Qualcomm работает над разработкой систем искусственного интеллекта и машинного обучения уже долгое время. Однако до сих пор результаты этой работы оставались за кулисами. Выпуская на рынок чип Snapdragon 8 Gen 2 и используя в нем искусственный интеллект компания-производитель полупроводников из Сан-Диего надеется сделать его одним из лучших процессоров для мобильных гаджетов.

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В компании отмечают, что производительность нового процессора Snapdragon AI более чем в четыре раза превышает производительность предыдущих чипов. Это позволит смартфонам без проблем поддерживать такие функции как расширенное понимание голосовых команд и возможность многоязычного перевода на лету.

Для камер это означает распознавание нескольких элементов в кадре, что позволяет автоматически использовать фильтры. Например, когда кто-то носит очки, система-на-чипе самостоятельно устраняет блики на снимке.

С точки зрения повышения безопасности, постоянно готовая к использованию камера, дает возможность оперативного отслеживания различных ситуаций. Например, когда незнакомец смотрит на ваш смартфон, заглядывая через ваше плечо, то система автоматически убирает с экрана конфиденциальную информацию.

Если говорить о звуке, то новый процессор поддерживает пространственное аудиоотслеживание положения головы, поэтому музыка будет следовать ее движениям. Во время игр новый процессор будет поддерживать трассировку лучей для улучшения качества теней и отражений.

В сфере подключения Snapdragon использует искусственный интеллект для повышения надежности беспроводных интернет-соединений. Также новый процессор поддерживает технологию Snapdragon, значительно повышающую скорость передачи данных – до 5 Гбит/сек.

Ожидается, что процессор Snapdragon 8 Gen 2 будет устанавливаться в устройствах не менее 14 производителей, которые будут выпущены на рынок к концу этого года. Среди них, в частности, новые модели смартфонов от таких брендов как Motorola, OnePlus, Sony, Sharp и Asus, а также китайских брендов Xiaomi, Oppo и Vivo.