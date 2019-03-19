Укртелеком подключил к оптическому интернету 195 учебных заведений по всей Украине. В основном, доступ получили школы, сообщается на официальном сайте компании.

Согласно данным, оптический интернет от Укртелекома подключили почти две сотни учебных заведений Винницкой, Житомирской, Киевской, Волынской, Ровненской, Харьковской, Одесской и других областей Украины.

Таким образом школы, лицеи и колледжи получили возможность проводить онлайн-уроки, вебинары для учителей и развивать STEM-образование в целом.

Напомним, за последние несколько месяцев Укртелеком предоставил подключение к оптическому интернету еще 17 городам и селам страны, расширив зону покрытия до более чем 150 населенных пунктов. В целом, покрытие Укртелекома охватывает 1,38 млн абонентов в почти 2230 уголках страны.

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