Благодаря новому соглашению клиенты во всём мире смогут получать доступ к облачным услугам Microsoft Azure IoT через спутник.

Компания Inmarsat, мировой лидер в сфере услуг глобальной мобильной спутниковой связи, заявила сегодня о подписании соглашения о сотрудничестве с компанией Microsoft, благодаря которому клиенты компании Inmarsat смогут передавать данные, собранные через свои промышленные решения IoT, на центральную платформу Microsoft Azure IoT.

По условиям соглашения клиенты Microsoft Azure также смогут получать доступ к глобальной спутниковой телекоммуникационной сети Inmarsat, что позволит им подключать свою инфраструктуру IoT к облачным приложениям посредством одной из самых надёжных в мире системы мобильной связи.

На начальном этапе основной целью сотрудничества станет предоставление решений на основе промышленного IoT для сферы сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, транспорта и логистики, что должно способствовать цифровизации и прозрачности в глобальной цепочке поставок. Клиенты получат доступ к различным инструментам, которые помогут подключать «всё ко всему», соединяя активы из физического мира с приложениями из цифрового мира, независимо от их размещения и расстояний.

Комментируя отношения с Microsoft, вице-президент компании Inmarsat по вопросам стратегий в сфере промышленных IoT Тара Маклахлан заявил: «Данное сотрудничество с компанией Microsoft Azure является ключевым элементом нашей стратегии в сфере промышленных IoT и даст нашим клиентам возможность получать доступ к данным, создаваемым и обрабатываемым при помощи наших современных интеллектуальных IoT решений – независимо от того, где находится их инфраструктура. Анализ этих данных и их использование для оптимизации операций является фундаментальной ценностью IoT, и приложения, которые Microsoft может предлагать через Azure и облачные IoT решения, будут критически важными для донесения этой ценности нашим клиентам».

Президент Inmarsat Enterprise Пол Гудонис добавил: «Наши отношения с Microsoft Azure обеспечат нашим клиентам по всему миру надёжную связь и доступ к облачным услугам, которые необходимы им для работы с Интернетом вещей по всему миру. Промышленные IoT-решения несут в себе потенциал, необходимый для обеспечения прозрачности и аналитических возможностей в глобальной цепочке поставок, и, благодаря сотрудничеству с компанией Microsoft, мы облегчаем и ускоряем для бизнеса из всех секторов возможности использования технологий и достижения конкурентных преимуществ».

Директор Azure IoT Сэм Джордж говорит: «Microsoft Azure создаётся как мировой компьютер, расширяя охват нашего облака через IoT и современные службы. Наша цель состоит в том, чтобы дать нашим клиентам возможность познать преимущества подключаемых IoT решений – независимо от того, где они находятся. Благодаря компании Inmarsat, клиенты, представляющие различные отрасли – от сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых до логистики – смогут получать выгоду от мощностей интеллектуального облака и современной спутниковой связи, независимо от того, где они находятся».

Компания Inmarsat является ведущим провайдером услуг мобильной спутниковой связи, обеспечивающим развёртывание промышленного IoT по всей глобальной цепочке поставок. У неё имеется проверенный и богатый опыт эксплуатации самых надёжных коммерческих мобильных спутниковых сетей в мире, обеспечивающих работу критически важных для бизнеса приложений на протяжении вот уже 40 лет. Услуги, предоставляемые провайдером, обеспечивают сквозную прозрачность производства, добыче и мультмодальной перевозке товаров. Компания Inmarsat владеет и управляет самой надёжной в мире спутниковой сетью L-диапазона, совместимой с 99% критический IoT приложений, надежных и энергоэффективных терминалов и систем передачи данных с низкой задержкой. Это идеальное решение для подключения, дающее возможность контролировать и автоматизировать работу приложений в удалённых районах и в условиях агрессивной среды.

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