На космодроме Куру проведены ремонтные работы по устранению микротрещины на разгонном блоке «Фрегат». На данный момент осуществляется контроль качества сварного шва. Об этом пишет РИА Новости.

«Вчера негерметичный шов на магистрали подачи гелия был заварен с помощью сварочного оборудования. Сегодня ожидаются результаты проверки качества шва. В случае положительного результата сегодня же будет проведена работа по заправке «Фрегата» гелием и проверке герметичности заваренного шва», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Mediasat сообщал об угрозе срыва запуска спутников OneWeb. Причиной стала микротрещина, образовавшаяся в разгонном блоке «Фрегат».

В связи с работами по устранению повреждения отправка на орбиту была перенесена на 27 февраля, вместо изначально запланированной даты – 19 февраля.

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