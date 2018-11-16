Европарламент поддержал идею об обязательном наличии цифрового радиоприёмника в салоне автомобиля

Депутаты Европейского парламента проголосовали на пленарном заседании за принятие нового Европейского кодекса электронной связи. Данная директива предусматривает, что все новые автомобильные приёмники, устанавливаемые в автомобили в странах ЕС, должны иметь возможность принимать программы цифрового наземного радиовещания. Данное требование не ограничивает желаний производителей включать в данные приёмники возможность приёма FM- и AM-станций.

Кодекс также даёт государствам – члена ЕС – определённую свободу касательно выбора мер, которые должны гарантировать возможность приёма потребительскими радиоприёмниками программ цифровых радиостанций.

После утверждения директивы Европарламентом, она должна пройти ещё несколько этапов. Во-первых, она должна получить формальное одобрение в Совете Европы, а затем – быть опубликована в Официальном вестнике Евросоюза – после чего она и вступает в силу. Данные этапы должны быть пройдены до начала 2019 года, после этого – указанные нормы должны будут стать частью национального законодательства стана Евросоюза, и все новые автомобильные приёмники, покупаемые либо арендуемые в странах КС, должны будут соответствовать требованиям Директивы.

Кодекс должен гарантировать автомобилистам возможность принимать программы цифровых радиостанций – вещающих в стандартах DAB / DAB+ – независимо от того, в какой из стран ЕС они купят новый автомобиль. Таким образом, миллионы водителей по всему Европейскому Союзу получат более широкий выбор радиопрограмм и более высокое качество звука.

В Европе уже начался процесс отключения аналогового FM-вещания: первыми странами, решившимися на такой шаг, стали Норвегия (отключившая аналог в 2017) и Швейцария (сделает это в период с 2020 по 2024), ещё в ряде стран ЕС подобные планы обсуждаются. Таким образом, данная директива должна гарантировать автомобилистам, путешествующим по дорогам стран, где отсутствует FM-радио, доступ к дорожной информации из цифрового радиоэфира. Существенным дополнительным плюсом цифрового радио является то, что вещание в стандарте DAB+ остаётся надёжным источником информации и во время чрезвычайных ситуаций – независимо от количества слушателей, пытающихся получить доступ к информации через свои приёмники.

Директива также формализирует согласие ЕС на введение странами-членами правил, которые гарантировали бы возможность приёма цифровых программ на бытовые радиоприёмники. В частности, в Италии уже действует законодательная норма, требующая, чтобы все новые радиоприёмники, продаваемые в стране с 1 января 2020 года могли принимать цифровые радиопрограммы. Во Франции принятие аналогичного закона ожидается после того, как программы в стандарте DAB+ будут доступны более 20% населения страны, что должно произойти до конца текущего года.

В ряде других стран ЕС рассматриваются подобные инициативы, которые должны помочь развитию цифрового радио и, благодаря экономии на масштабах, приведут к снижению цен на бытовые радиоприёмники DAB.

С полным текстом Европейского кодекса электронной связи можно ознакомиться по этой ссылке.

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