Вечный аналог в Молдове и в Украине. Найдите 10 отличий

Украина не единственная страна, где отключение аналога постоянно переносится. Молдова тоже подписала в 2006 году Женевскую конвенцию об отключении аналогового вещания к 2015 году. Когда подошли указанные сроки, оказалось, что вещатели и провайдеры не готовы перейти на цифру. Государственная компания Радиокоммуникации построила цифровой мультиплекс, но большинство каналов не могут оплатить его услуги, а денег на организацию регионального цифрового вещания не нашли. Тогда отключение перенесли сначала на 2017 год, а потом на 2020. Mediasat попросил прокомментировать ситуация Владимра Топала, Председателя Патрональной Ассоциации Телерадиовещателей Молдовы:

— Как и в Украине, в Молдове был запланирован переход на цифровое телевидение. Одним из ключевых условий было то, что сумма оплаты за присутствие в цифровом мультиплексе от каждого канала должна была составлять 5800 евро в месяц. Не каждый телеканал, особенно региональный, может себе такое позволить, у некоторых это сумма бюджета на полгода.

Европейский Союз, в целях обеспечения плюрализма и демократических преобразований в стране, чтобы все вещатели оставались доступными и в дальнейшем для своих клиентов, выделил денежную помощь для перехода Республики Молдовы на цифровое вещание. На эти средства можно было бы приобрести необходимое оборудование для того, чтобы вещателям войти в мультиплексы, а операторам – Distribuitor da service (дистрибьюторам сервиса) приобрести абонентское оборудование которое имеет возможность принимать сигнал как с эфира так и с кабеля одновременно , раздать его бесплатно нашим абонентам.

Ассоциацией «APRRM» были предприняты меры по выяснению, куда были направлены данные средства, возможно их кто то уже получил ? На данный вопрос но пока нет достоверной информации между кем были распределены данные средства.

В октябре планируем собрать всех участников рынка , обсудить дальнейшие действия связанные с этим вопросом.

Еще одна причина переноса перехода на цифровое вещание — это выборы которые были намечены на сентябрь и перенесены на февраль 2019, необходимо провести определенные разъяснительные работы с клиентами по переходу на DVB-T стандарт, люди до сих пор не понимают, что делать с существующими ДМВ антеннами, и что для приема и просмотра нужен соответствующий ТВ-приёмник или дополнительное устройство подключаемое к существующему и т.д. Думаю, после выборов вопрос опять станет актуальным .

Как выглядит молдавский провайдерский рынок?

Кабельные и IP операторы — Distribuitor da service понемногу внедряют цифровой стандарт, запускают цифровое кабельное ТВ сразу с интернетом и дополнительными услугами . Сейчас даже в селах Молдовы качественный интернет, хотя раньше он был очень плохой. Провайдеры имеют возможность предоставлять различные IP-сервисы, но они пока не так востребованы. Всего есть три крупных оператора, два из них представлены во всех крупных районных центрах, это “Moldtelecom” и “StarNet”. “Moldtelecom”, который покрывает всю территорию Республики Молдовы, в IPTV предлагает около 200 каналов в разном разрешении.

В Кишиневе есть несколько крупных операторов, которые конкурируют между собой. Это компания Suncommunication, которая теперь работают как Orange — румынское представительство, Satelit Tv ,Arax.

По районным центрам и селам есть еще региональные Distribuitor da service которые конкурируют между “Moldtelecom” и “StarNet”. Всего операторов около 140, данная цифра не точна так как многие объединяются или закрываются.

Напомним, сегодня, 31 августа 2018 года, последний день вещания для большинства аналоговых каналов в Украине. В эфире останутся только НСТУ, местные каналов и передатчики на границе с Российской Федерацией.

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