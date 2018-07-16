Чемпионат мира по футболу на «Интере» посмотрели 19 млн украинских телезрителей

Большой спортивный праздник – чемпионат мира по футболу FIFA 2018 – завершился. По оценке президента FIFA Джанни Инфантино, этот мундиаль был самым лучшим за всю историю проведения чемпионата. На матчах турнира побывало более миллиона болельщиков, больше трех миллионов посетили фан-зоны российских городов. Кроме того, за ходом турнира следило более трех миллиардов зрителей со всего мира. Среди них – и зрители телеканала «Интер».

Яркой завершающей точкой стал финальный матч чемпионата мира. В воскресенье, 15 июля, мы узнали нового чемпиона мира по футболу. Им стала сборная Франции. Трансляция на телеканале «Интер» решающего матча между сборными Франции и Хорватии стала самым рейтинговым поединком этого мундиаля, а также превысила показатели матчей ЧМ 2014 года почти в два раза. Доля поединка Франция – Хорватия среди зрителей 18+ в Украине составила 31,6%, в городах с населением более 50 тыс. – 36,6%. По аудитории 18-54 в крупных городах доля матча – 35,4%. Финальный поединок турнира стал главным событием дня и безоговорочным лидером своего слота. В крупных городах матч Франция – Хорватия стал самым рейтинговым спортивным событием с начала года. Трансляцию финала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на телеканале «Интер» посмотрели 6,7 млн человек в Украине.

Перед решающим матчем турнира – 15 июля в 16:40 – свои прогнозы в эфире телеканала «Интер» дали эксперты студии «Большой игры». Доля программы до матча по аудитории 18+ в Украине составила 10,2%, в крупных городах – 13,7%. По аудитории 18-54 (50+) «Большая игра» собрала 9,0% доли. Финальный матч, церемонию закрытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и программу «Большая игра» до начала и после окончания финального матча в воскресенье посмотрели 7,1 млн человек в Украине.

15 июля телеканал «Интер» стал лидером дня на украинском телерынке с долей 13,4% по аудитории 18+ в Украине и 16,3% в крупных городах. По аудитории 18-54 (50+) доля телеканала «Интер» составила 15,5%.

Накануне, в субботу, 14 июля, телеканал «Интер» показал матч за третье место между сборными Бельгии и Англии. Трансляция этого поединка также стала самым рейтинговым событием дня и безоговорочно лидировала в своем слоте. Доля матча по аудитории 18+ в Украине составила 25,2%, в крупных городах – 24,4%. По аудитории 18-54 в крупных городах трансляция прошла с долей 18,9%.

Сборная Бельгии обыграла Англию со счетом 2:0. Это достижение бельгийцев стало лучшим за всю историю их выступлений на мундиалях: «красные дьяволы» впервые заняли третье место на чемпионате. Заветную победу для команды принесли голы Томаса Менье и Эдена Азара.

Трансляции всех футбольных матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, включая церемонии открытия и закрытия чемпионата, на телеканале «Интер» посмотрели 19 млн человек в Украине. Среди наиболее рейтинговых событий – матчи четвертьфиналов, полуфиналов и, конечно, финальный матч чемпионата.

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