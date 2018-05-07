Швейцария проведёт просветительскую кампанию, направленную на популяризацию цифрового радио

Швейцарское федеральное управление связи объявило о грядущем запуске четырёхлетней информационной кампании, призванной подготовить население страны к переходу на цифровое радиовещание.

Швейцария собирается стать второй (после Норвегии) страной в Европе, отказавшейся от аналогового FM-вещания в диапазоне 87.5-108.0 МГц.

По состоянию на конец 2017 года число рабочих цифровых радиоприёмников стандарта DAB+, установленных в домах и автомобилях жителей Швейцарии, достигло отметки в примерно 3.5 миллиона, что на 600 000 единиц больше, чем годом ранее. Сегодня слушать радио в стандарте DAB+ можно в салонах более одного миллиона автомобилей, при этом 85% всех новых автомобилей, продаваемых в стране, имеют DAB+ приёмник в стандартной комплектации. Доля прослушивания программ цифрового радио (через DAB+, телевизионные мультиплексы и Интернет) выросла с 54% в 2016 году до 61% в 2017.

Швейцарское федеральное управление связи недавно объявило о грядущем (с 2019 года) запуске четырёхлетней информационной кампании, направленной на популяризацию DAB+, которая должна заранее подготовить население страны к переходу с аналогового УКВ FM на цифровой DAB+. Цель этой кампании, по данным издания schwiezmagazin.ch, состоит в том, чтобы увеличить количество цифровых DAB+ приёмников, установленных в домах и автомобилях швейцарцев.

Кампания недавно анонсировалась на платформе закупок simap.ch, а её старт ожидается уже этой осенью. Планируемый бюджет кампании составляет 5.5 миллиона швейцарских франков, а финансирование предполагается получить за счёт лицензионных сборов за приём телерадиопрограмм и новых лицензионных сборов за радио и телевидение, которые планируются с 2019 года.

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