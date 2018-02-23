В 2025 году во всём мире будет насчитываться 3,1 миллиарда мобильных подключений устройств категории Интернет вещей (IoT), и среди них будет 1,8 подключений через лицензируемую технологию LPWA (энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия). Такой вывод следует из прогнозов агентства GSMA Intelligence.

В телекоммуникационной ассоциации GSMA заявили, что 23 мобильных операторов запустили по всему миру41 мобильную сеть – в стандартах NB-IoT и LTE-M.

В агентстве Juniper Research заявляют, что общее количество подключений, использующих нелицензируемый частотный спектр для обеспечения маломощной машинной (M2M) связи, достигнет к 2022 году отметки в 400 миллионов. Количество подключений, использующих такие технологии, как Sigfox, LoRa и Ingenu, вырастет с примерно 50 миллионов по состоянию на конец 2018 года.

Провайдеры услуг связи, предлагающие недорогую нелицензируемую альтернативу сотовым технологиям – в частности, связь в стандартах NB-IoT и LTE-M – поставят под угрозу отдачу от инвестиций операторов в мобильные сети. Доходы, получаемые операторами маломощных нелицензируемых подключений, к 2022 году будут на 102% выше, чему у их коллег, работающих в сфере сотовой связи.

Технический директор GSMA Алекс Синклер говорит: «Мобильные сети IoT становятся де-факто глобальным IoT решением, поскольку лишь лицензируемые, управляемые мобильные сети способны предоставить защищённые маломощные каналы свези, отвечающие всем запросам будущего».

По данным GSMA, 34 IoT-лаборатории работают над задачами, полученными от мобильных операторов, поставщиков модулей или создателей приложений, решение которых необходимо для разработки LPWA устройств и приложений для различных вертикалей. Лаборатории предлагают возможность проведения сквозных тестов и тестов на совместимость в сетях.

Компания AT&T, ведущий оператор телекоммуникаций в США, стал последним на сегодняшний день оператором, включившимся в процесс сотрудничества с IoT лабораториями, при поддержке трёх подразделений AT&T Foundry в Атланте, штат Джорджия, Плано и Хьюстоне, штат Техас, а также AT&T Device Radio Lab (DRL) в Остине, штат Техас.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.